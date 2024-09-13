رسو ناقلة محملة بـ 30 ألف طن من الديزل بميناء طبرق لأول مرة منذ 2021

أخبار ليبيا 24

بعد أشهر من الاستعدادات اللوجستية والفنية وبمتابعة مباشرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، رست الناقلة ( HISTRIA GEMMA) المحملة ب 30 ألف طن من وقود الديزل لأول مرة منذ سنوات بميناء القاعدة البحرية في طبرق.

حدث الأول من نوعه منذ أعوام

وبحسب بيان شركة البريقة لتسويق النفط، حضر عملية وصول الناقلة إلى ميناء طبرق كل من عضو مجلس الإدارة للشؤون الفنية والإتصالات وتقنية المعلومات عبدالرحمن العبيدي وعدد من مسؤولي الشركة في حدث يعد الأول من نوعه منذ سنوات عديدة، بالإضافة لعدد من الشخصيات الرسمية والقيادات المحلية.

هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة بالتعاون مع مختلف الفرق الفنية والإدارية من إدارات الشركة، ويساهم هذا الحدث بشكل كبير في تأمين احتياجات المنطقة من الوقود، ويعزز من استقرار الإمدادات في ظل التحديات التي واجهتها الشركة على مدار السنوات الماضية، وفقا للبيان.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانها التزامها الراسخ بتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق الوقود إلى المنطقة بكفاءة واستدامة، إذ يعكس هذا الإنجاز روح التفاني والعمل الجاد من قبل جميع فرق وإدارات الشركة، مما يعزز من استقرار إمدادات الوقود الحيوية ويدعم الاقتصاد المحلي، كما يساهم في توفير احتياجات المواطنين والمرافق الحيوية مساهماً بذلك في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء على المجتمع في المنطقة.

والجدير بالذكر أنه منذ أسابيع يعاني المواطنين من أزمة وقود حادة، لم تنفرج رغم وعود المسؤولين بحلحلة المشكلة.