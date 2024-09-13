رئيس جزر القمر ينجو من محاولة اغتيال طعن بالسكين

إصابة طفيفة خلال جنازة زعيم روحي بارز

المهاجم شاب في الجيش انضم حديثًا بدون سوابق جنائية

توترات محلية بعد محاولة الاغتيال وانتشار قوات الدرك

غزالي عثماني رئيس مثير للجدل وسط اتهامات بالاستبداد

تعرض الرئيس غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، لمحاولة اغتيال اليوم الجمعة خلال حضوره مراسم جنازة زعيم روحي بارز في العاصمة موروني. وبينما كانت الأنظار مركزة على الحدث الديني، تمكّن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، التحق بالجيش في العام 2022، من التسلل إلى مكان الجنازة حاملاً سلاحاً أبيض، موجهاً طعنة إلى الرئيس الذي أصيب بجروح طفيفة في يده.

وأعلنت الرئاسة القمرية في بيان مقتضب أنّ “الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة، وحالته مستقرة، وهو الآن في منزله بعد تلقيه العلاج”، مضيفة أن “المهاجم في قبضة الأمن”.

وقع الهجوم في منطقة سليمان-إستاندرا، إحدى ضواحي العاصمة موروني، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة أحمدة لوكالة فرانس برس. شهدت جنازة الزعيم الروحي البارز حضوراً واسعاً من المواطنين والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس. وأوضح شهود عيان أنّ المهاجم كان يرتدي رداءً تقليدياً ويتواجد في الغرفة التي سجي فيها جثمان المسؤول الديني خلال مراسم التعزية.

وأشار شهود العيان إلى أن الرئيس تعرّض لإصابة في يده جراء الطعنة، لكن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على المهاجم قبل أن يتمكن من إحداث أضرار أكبر. وأضافوا أن المهاجم ليس من أصحاب السوابق الجرمية.

تعرض الرئيس غزالي عثماني لمحاولة اغتيال بسكين خلال جنازة، وأصيب بجروح طفيفة. دوافع الهجوم لا تزال غامضة، وسط توترات سياسية متزايدة في جزر القمر.

عقب الهجوم، انتشرت عناصر الدرك في منطقة الحادث، وازداد التوتر بين السكان الذين سارعوا إلى العودة إلى منازلهم خوفاً من تداعيات أمنية. ولم تتضح بعد دوافع المهاجم، ما ترك الحادث محاطاً بالغموض، خاصة أن جزر القمر شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التوترات السياسية التي قد تعطي إشارات حول خلفيات الهجوم.

مصادر قريبة من الرئاسة أوضحت أن الرئيس “تلقى الرعاية اللازمة”، مؤكدين أن حياته ليست في خطر. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المهاجم، إلا أن غياب التفاصيل حول دوافعه أثار تساؤلات حول الوضع الأمني في البلاد ومدى قدرة السلطات على تأمين الحماية للرئيس والمواطنين على حد سواء.

غزالي عثماني: زعيم مستبد أم رجل دولة؟

غزالي عثماني، الرئيس الذي تولى السلطة لأول مرة عبر انقلاب عسكري في عام 1999، يعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في جزر القمر. وبينما يرى البعض فيه زعيماً قوياً يحاول الحفاظ على استقرار الأرخبيل الصغير الذي يسكنه نحو 870 ألف نسمة، تتهمه المعارضة باتباع نهج استبدادي.

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يناير الماضي، فاز غزالي بولاية جديدة وسط اتهامات بالتزوير والاحتيال الانتخابي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات دامية استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة العديد. الطعون المقدمة إلى القضاء رفضت، مما زاد من شعور المعارضة بالتهميش.

وتعززت تلك الاتهامات عندما منح غزالي في أغسطس الماضي ابنه البكر، نور الفتح غزالي، صلاحيات جديدة، حيث تم تعيينه أميناً عاماً لجزر القمر مع سلطات تتطلب موافقته على كافة المراسيم الوزارية والحكومية. يرى معارضو غزالي في هذه الخطوة محاولة لتعزيز الحكم العائلي وتحويل ابنه إلى رئيس وزراء فعلي دون أن يتم انتخابه لهذا المنصب.

المعارضة في جزر القمر: بين السجون والاتهامات بالخيانة

تتعرض المعارضة في جزر القمر لقمع شديد. الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، أحد أبرز خصوم غزالي، يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالخيانة العظمى في قضية بيع جوازات السفر.

يعتقد العديد من المراقبين أن هذه الأحكام القضائية الصارمة تهدف إلى كسر شوكة المعارضة وتأمين السلطة بيد غزالي وعائلته. ومع تصاعد التوترات السياسية، تبدو جزر القمر اليوم أمام مفترق طرق، حيث يبحث المواطنون عن استقرار سياسي وأمني في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

الانتخابات الأخيرة في جزر القمر لم تجلب معها الأمل بالتغيير الذي كان يتطلع إليه الكثيرون، بل أعادت تسليط الضوء على الحكم العسكري الذي يطغى على البلاد منذ عقود. ومع محاولة اغتيال الرئيس، يزداد الضغط على السلطات للكشف عن دوافع المهاجم وتوضيح ما إذا كان الهجوم جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى زعزعة استقرار الأرخبيل.