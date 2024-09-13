خلافات حول تعيين محافظ المصرف المركزي تعرقل الاتفاق النهائي

لم يتم الوصول لمرحلة اختيار محافظ المصرف المركزي.

توجد خلافات حول تكوين لجنة مؤقتة أو اختيار محافظ مباشرة.

البعثة الأممية لا تفرض حلولاً ولكن تقدم اقتراحات غير ملزمة.

مجلس الدولة ومجلس النواب يبحثان عن شخصية توافقية لمنصب المحافظ.

زياد دغيم يقترح تعديلات في المعايير الشخصية والقانونية لتعيين المحافظ.

المفاوضات قد تتوصل لاتفاق الأسبوع القادم.

المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة لحل أزمة المركزي

في خضم التوترات السياسية التي تشهدها ليبيا، تبرز قضية المصرف المركزي كواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا. على مدار الأسابيع الماضية، تركزت المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول مستقبل إدارة المصرف المركزي واختيار محافظ جديد. وبينما يترقب الشارع الليبي حلًا ينهض بالاقتصاد المتدهور، تواجه هذه المفاوضات عدة عقبات تجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أمرًا صعبًا.

الأسباب التي أخرت الوصول إلى اتفاق نهائي

الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في هذه المفاوضات، أوضح أن النقاشات لم تصل بعد إلى مرحلة اختيار أسماء لشغل منصب محافظ المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى تؤخر التوصل إلى اتفاق. فبينما يتجه بعض الأعضاء إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المصرف، يرى آخرون ضرورة تعيين محافظ جديد مباشرةً دون المرور بفترة انتقالية.

هذه الخلافات تعكس تعقيدات سياسية واقتصادية مترسخة. المصرف المركزي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو نقطة تلاقي للتوجهات المختلفة بين القوى السياسية، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن كيفية إدارته في المستقبل.

المفاوضات بين مجلس النواب والدولة بشأن المصرف المركزي تواجه صعوبات بسبب الخلافات حول تعيين المحافظ والبعثة الأممية تقدم دعمًا لوجستيًا فقط.

دور البعثة الأممية ومواقف الأطراف المشاركة

من جهة أخرى، أكّد الصغير أن دور البعثة الأممية يقتصر على الدعم اللوجستي للاجتماعات ولا يتجاوز تقديم بعض الاقتراحات غير الملزمة. وأوضح أن المجلسين يعملان بمعزل عن أي تدخل من المجلس الرئاسي، حيث تتركز المشاورات فقط بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

في سياق مشابه، أشار عبدالجليل الشاوش، ممثل مجلس الدولة، إلى أن الاتفاق شبه جاهز، وأن هناك نقطة أو نقطتين فقط لم يتم الاتفاق عليهما بعد، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي الأسبوع المقبل. هذا التفاؤل ينبع من التواصل المستمر بين المجلسين بهدف تعيين محافظ ومجلس إدارة دائم، حيث يسعى الطرفان لاختيار شخصية توافقية تحظى برضا الجميع.

الخلاف حول آلية بوزنيقة وتعيين محافظ جديد

رغم التقدم النسبي في المفاوضات، لا تزال هناك خلافات حول اعتماد آلية بوزنيقة لاختيار محافظ المصرف المركزي. هذه الآلية، التي تُعد جزءًا من مبادرة بوزنيقة المغربية، كانت قد اقترحت تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المصرف، ولكن التنفيذ يواجه صعوبات. ووفقًا للشاوش، فإن هناك توقعات بتسمية محافظ ومجلس إدارة دائم قبل اللجوء إلى هذه الآلية، مما يشير إلى أن الأمور قد تأخذ منحى آخر في الأيام المقبلة.

ملاحظات زياد دغيم وأبعاد التدخل الرئاسي

زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا، أضاف بُعدًا جديدًا للنقاشات عندما أبلغ البعثة الأممية استعداد مجلس النواب لعقد جلسات رسمية لإلغاء القرارات الأحادية التي صدرت دون توافق. دغيم قدّم ملاحظات مكتوبة بطلب من المجلس الرئاسي تتضمن تعديل بعض المعايير الشخصية لاختيار المحافظ وتشكيل اللجنة المؤقتة. هذه الملاحظات تضمنت أيضًا ضوابط قانونية لضمان انعقاد جلسات المجلسين بصورة صحيحة وقانونية.

وأكد دغيم للبعثة الأممية أن المجلس الرئاسي ملتزم بدقة بإجماع مجلس الأمن الذي عبّر عنه في بيانه الأخير، مشيرًا إلى استعداد الرئاسي للانفتاح على النقاش المباشر مع النواب لإلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت بالمخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

المفاوضات تتجه نحو الحل؟

بحسب تصريحات دغيم، فإن البعثة الأممية بدأت مناقشة سبل إلغاء القرارات الأحادية، مع توقعات بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل. هذه التصريحات تعكس محاولة جديدة للتوصل إلى حل للأزمة التي عطّلت الاقتصاد الليبي وجعلت المصرف المركزي مركزًا للصراعات السياسية.

ورغم استمرار الخلافات بين ممثلي المجلسين، تبدو البعثة الأممية على استعداد لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم. الشارع الليبي يترقب بفارغ الصبر نتيجة هذه المفاوضات، في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي يتطلب حلًا عاجلًا.

أزمة المركزي وضرورة الحل التوافقي

الأزمة الليبية، وخاصة فيما يتعلق بالمصرف المركزي، تعكس مدى التعقيد الذي يواجه البلاد في ظل الصراع على السلطة والموارد. ومع استمرار الانقسامات، يبدو أن الحل الوحيد سيكون من خلال توافق سياسي واسع يجمع بين جميع الأطراف.

التوصل إلى اتفاق بشأن المصرف المركزي لن يحلّ كل مشاكل ليبيا، لكنه بالتأكيد سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي يخفف من معاناة المواطن الليبي.