حكومة الدبيبة تتابع سير العمل لبرنامج التحويلات المالية للعمالة الوافدة

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التقى علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بفريق منصة “وافد” واللجنة المشتركة لمشروع “انطلاقة ليبيا س.ص” المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (63) لسنة 2024، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتنظيم عمليات التحويلات المالية للعمالة الوافدة القانونية داخل ليبيا وإلى دول تجمع الساحل والصحراء.

تهدف هذه الحلول إلى ضمان إجراء التحويلات عبر المنظومة المصرفية الرسمية للدولة.

تسهيل وتنظيم المعاملات المالية للوافدين

وبحسب بيان الوزارة، حضر الاجتماع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة العمل والتأهيل، شركة المدار الجديد، شركة بريد ليبيا، مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، ومصرف الواحة. كما شارك في الاجتماع المدير العام لمصرف الواحة ومستشار رئيس مجلس إدارته، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات.

أكد العابد على أهمية مراقبة حركة الأموال الخاصة بالعمالة الوافدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه العمليات وحوكمتها بما يدعم الاقتصاد الوطني ،في حين قدم فريق الوزارة عروضًا توضيحية حول المشروع وأهدافه والمراحل الزمنية لتنفيذه، مبرزين أهمية استخدام التقنيات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي وحوكمة اليد العاملة الأجنبية، و ضمان حقوق الدولة من ضرائب و رسوم خدمات .

من جانبها، أعربت شركة بريد ليبيا عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المشروع، بينما استعرض فريق مصرف الواحة الحلول المصرفية المتقدمة وفرص التعاون مع شركة بريد ليبيا.

كما قدمت شركة المدار الجديد توضيحًا حول أهمية خدمات الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات مثل “سداد”، وكيفية استخدامها لتسهيل عمليات التحويل المالي.

في ختام الاجتماع، أوصى الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع والتنسيق مع السلطات النقدية، مؤكدًا أهمية هذه الجهود الوطنية لتعزيز موقع ليبيا إقليمياً ودولياً، وفقا للبيان.