ترامب يرفض مناظرة ثالثة مع كامالا هاريس مجددًا

مناظرة واحدة تكفي: رفض ترامب لإعادة المواجهة

اتهامات ترامب: هاريس تهربت من مناظرات إضافية

استطلاعات الرأي: تقدم هاريس بفارق ضئيل عن ترامب

تداعيات المناظرة على السباق الانتخابي الأمريكي

في خطوة لافتة، أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب رفضه خوض مناظرة ثالثة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسته في الانتخابات الرئاسية. عبر منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أوضح ترامب أنه لا يرى جدوى من إعادة المناظرة، مشيرًا إلى أن أداءه في المناظرة الأولى كان متفوقًا وفقًا للاستطلاعات.

وقال المرشح الجمهوري دونالد ترامب بنبرة مليئة بالثقة: “عندما يخسر الملاكم نزالا، فإن أول ما يطلبه هو إعادة النزال. أظهرت الاستطلاعات بوضوح أنني حققت فوزًا على الرفيقة كامالا هاريس، المرشحة اليسارية المتطرفة”. وأشار إلى أن هاريس كانت هي من دعت لمناظرة ثانية، إلا أن رفضها للمشاركة عبر قنوات “فوكس” و”إن بي سي” يعكس، بحسب قوله، تهربها من المواجهة.

لم يكتفِ ترامب برفض المناظرة، بل ألقى الضوء على ما اعتبره هروبًا واضحًا من جانب هاريس. وأكد أن فريقه قد اقترح مناظرة ثانية تُبث عبر “فوكس” أو “إن بي سي”، إلا أن نائبة الرئيس لم توافق على أي من تلك المقترحات، مفضلًة قنوات أخرى. واعتبر ترامب أن هذا الموقف يعكس ضعفًا في موقف منافسته، مؤكدًا أنه ليس لديه رغبة في تقديم مناظرة أخرى.

وأضاف في منشوره: “على كامالا أن تركز على ما كان يجب أن تقوم به خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة. لن تكون هناك مناظرة ثالثة!”. هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا أن البعض كان يتوقع مزيدًا من المناظرات بين المرشحين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

ترامب يرفض مناظرة ثالثة مع هاريس، متهمًا إياها بالتهرب. استطلاعات الرأي تُظهر تقدم هاريس بفارق طفيف. كيف سيؤثر هذا على الانتخابات؟

الاستطلاعات: تقدم طفيف لهاريس

فيما يتعلق بالنتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام بعد المناظرة الأولى، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة “سي إن إن” بالتعاون مع وكالة “رويترز” ومؤسسة Ipsos أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب في الأداء. ورغم هذا التقدم الطفيف، إلا أن الفارق بين المرشحين لا يزال غير حاسم، ما يعني أن كلا المرشحين ما زال في موقع التنافس.

مناظرة الثلاثاء التي بثتها قناة “أي بي سي” كانت الأولى بين هاريس وترامب، حيث كانت تتسم بالأجواء المتوترة والتحدي الواضح بين الطرفين. وتعد هذه المناظرة جزءًا أساسيًا من الحملات الانتخابية، حيث يُعتمد عليها في التأثير على الرأي العام والتوجهات الانتخابية.

تأثير المناظرة على السباق الانتخابي

تثير المناظرة التي جرت العديد من التساؤلات حول مدى تأثيرها على السباق الانتخابي. ترامب الذي يعتمد على قاعدته الجماهيرية الصلبة يأمل في حشد الدعم من خلال رفضه لإعادة المناظرة، محاولًا بذلك تصوير نفسه في موقف القوي الواثق من أدائه.

في المقابل، تستمر هاريس في حملتها الرئاسية بنشاط، مستفيدةً من الزخم الذي حققته في المناظرة الأولى. ومع تراجع ترامب عن إجراء مناظرة أخرى، قد تُفسر هذه الخطوة من قبل البعض على أنها محاولة لتجنب المزيد من المواجهات التي قد تسلط الضوء على نقاط ضعف ترامب في بعض الملفات السياسية.

ورغم أن السباق الانتخابي لم يصل إلى مرحلته النهائية بعد، إلا أن هذه المناوشات الإعلامية والسياسية بين المرشحين قد تشكل نقطة محورية في تحديد مصير الانتخابات المقبلة. فالمناظرات الرئاسية كانت دائمًا منبرًا أساسيًا لتحديد مواقف الناخبين والتأثير على قرارهم النهائي، لكن قرار ترامب بعدم خوض مناظرة أخرى يضع علامة استفهام حول تأثير ذلك على استراتيجياته المستقبلية.