بن شرادة: الرئاسي تسبب بأزمة المركزي والبعثة تواصل التعطيل

بن شرادة: إدخال المجلس الرئاسي في الحوار يعد السبب الرئيسي للمشكلة.

مجلسا النواب والدولة رفضا إشراك ممثل الرئاسي لعدم اختصاصه.

البعثة الأممية تعتبر أحد الأطراف المعرقلة لأي توافق حقيقي.

التخوف من تشكيل لجنة أممية للتدخل في الشأن الليبي.

مستقبل المصرف المركزي على المحك، وهناك ضغط داخلي وخارجي لحل الأزمة.

في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24”، قدم سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، رؤيته حول الأزمة الليبية وتحديداً فيما يتعلق بدور المجلس الرئاسي والبعثة الأممية في عرقلة التوافق بين مجلسي النواب والدولة. بن شرادة أكد أن المشكلة الرئيسية ليست في الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، بل في إدخال المجلس الرئاسي كطرف في الحوار، وهو ما يراه غير مناسب، قائلاً: “ما نية البعثة لإدخال الرئاسي؟”

بن شرادة يرى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه التدخل في مسار الحوار بين مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن هذا التدخل هو ما يزيد من تعقيد الوضع. في الجلسات السابقة، عندما توافق المجلسان على سيناريوهات لحل أزمة المصرف المركزي، قوبلت بالرفض من قبل ممثل الرئاسي، ما أدى إلى تعطيل الحلول المطروحة. وهذا ما جعله يتساءل عن نية البعثة الأممية في إدخال الرئاسي في كل مرة تحدث فيها توافقات، مما يعزز الشكوك حول دور البعثة في إفساد الحلول.

في الجلسات السابقة، اتفق مجلسا النواب والدولة على سيناريوهين لحل أزمة المصرف المركزي: الأول يقضي بعودة الصديق الكبير لمدة شهر، والثاني بتكليف البرعصي بتسيير مهام المصرف لفترة مؤقتة. ولكن، كلا السيناريوهين تم رفضهما من قبل ممثل المجلس الرئاسي. يرى بن شرادة أن هذا التعنت من قبل الرئاسي يعكس رغبة في الإبقاء على الأزمة دون حل، ما يثير تساؤلات حول الأجندات الخفية التي قد تكون خلف هذا التصرف.

بن شرادة ينتقد تدخل المجلس الرئاسي في الحوار الليبي ويدعو لحل أزمة المصرف المركزي، مشيراً إلى دور البعثة الأممية في تعطيل الحلول المقترحة.

بن شرادة لم يخفِ شكوكه حول دور البعثة الأممية في تأزيم الوضع، مشيراً إلى أنه في كل مرة يحدث توافق بين مجلسي النواب والدولة، تتدخل البعثة لتفشله. وذكر بن شرادة اجتماعاً سابقاً مع ستيفاني ويليامز، ممثلة البعثة الأممية، حيث قدمت صورة غير دقيقة للوضع من وجهة نظر أمريكية، ما يعزز عدم الثقة بها. كما أشار إلى أن هناك مخاوف من أن تكون البعثة تسعى إلى تشكيل لجنة أممية لإدارة الأزمة الليبية، وهو ما سيكون له تبعات خطيرة على السيادة الليبية.

أزمة المصرف المركزي تعتبر من أكثر القضايا حساسية في المشهد الليبي. بن شرادة يرى أن هناك ضغطاً كبيراً من قبل المجتمع الدولي على الرئاسي لحل الأزمة، بالإضافة إلى ضغوط داخلية تتزايد مع تفاقم الوضع الاقتصادي. الأزمة تتجه نحو مبدأ “النفط مقابل الغذاء”، وهو ما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا قد يصل إلى مراحل حرجة إذا لم يتم حل الأزمة في أسرع وقت. وأكد بن شرادة على ضرورة أن يخرج مجلسا النواب والدولة في مؤتمر صحفي لتوضيح من هو المعرقل الحقيقي للحلول، مشدداً على أن المصرف المركزي لا يمكن أن يستمر في هذا الوضع لفترة أطول.

فيما يتعلق بالحلول الممكنة، قدم بن شرادة سيناريوهين لحل أزمة المصرف المركزي: إما أن يعود الصديق الكبير لفترة مؤقتة لمدة شهر حتى يتم الاتفاق على محافظ جديد، أو أن يتولى البرعصي إدارة المصرف لفترة مؤقتة. ولكن في كلا الحالتين، يعتقد بن شرادة أن المجلس الرئاسي سيعارض هذه الحلول، مما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. وأضاف بن شرادة أنه قدم نصيحة لممثلي مجلسي النواب والدولة بضرورة الخروج في مؤتمر صحفي لتوضيح من هو المعرقل الحقيقي، وذلك لتجنب استمرار الأزمة تحت غطاء من الغموض والتضليل.