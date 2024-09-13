اليونيسكو تدعو لحماية المواقع الأثرية في السودان من النهب والتخريب

أخبار ليبيا 24

عبرت اليونيسكو عن قلقها الكبير تجاه المخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية في السودان، والتي معرضة للنهب والسرقة والتجارة بها، إذ تعد من التراث الأصيل للسودان.

مطالبات أممية للمحافظة على المواقع الأثرية السودانية

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء تقارير عن “عمليات نهب وتخريب محتملة ترتكبها جماعات مسلحة في متاحف ومؤسسات تراثية عديدة في السودان”، بينها المتحف الوطني الذي “يضم آثاراً وتماثيل مهمة بالإضافة إلى مجموعات أثرية ذات قيمة تاريخية ومادية كبيرة”.

وبحسب بيان اليونيسكو أوضحت أن ” مجموعات رئيسية عديدة أخرى تشهد على تاريخ السودان الغني، أُبلغ عن سرقتها من متحف بيت خليفة ومتحف نيالا”.وأشارت إلى أن “في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن التهديدات التي تتعرض لها الثقافة وصلت إلى مستوى غير مسبوق”، داعية إلى “حماية التراث السوداني من التدمير والاتجار غير المشروع”.

وطالبت المنظمة تجار السلع الثقافية حول العالم، عدم شراء القطع الأثرية السودانية “أي بيع أو نقل غير قانوني لهذه السلع من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء جزء من الهوية الثقافية السودانية وسيضر بتعافي البلاد”، موضحة أنه من المقرر إجراء تدريب في القاهرة (مصر) في ديسمبر المقبل “لقوات الأمن والجهات الفاعلة في النظم القضائية في البلدان المتاخمة للسودان”.

وعملت اليونيسكو أيضاً في “تنفيذ تدابير طوارئ” في خمسة متاحف أخرى للآثار في السودان، هدفت خصوصاً إلى “التغليف بعناية” وتأمين المجموعات المهددة عبر وضعها في ملاجئ مخصصة، في حين “تم إحصاء وترقيم أكثر من 1700 قطعة”.