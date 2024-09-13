اليونيسف تركب 20 منظومة لتعقيم المياه في البيضاء وشحات

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الطفولة الدولية (اليونيسف) عن تركيب 20 منظومة لتعقيم المياه في بلديات البيضاء وشحات، يأتي المشروع بدعم من المفوضية الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، وبالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

توفير مياه شرب نظيفة للمناطق المتضررة

يهدف المشروع إلى توفير مياه نظيفة وصالحة للاستعمال البشري في المناطق المتضررة عقب عاصفة درنة، التي أضرت بمنظومات المياه في المنطقة الشرقية، وأشارت إلى أن المنظومات الجديدة وفرت المياه النظيفة لأكثر من 70400 من السكان بمن فيهم 21100 طفل، وفقا لبيان المنظمة على صفحتها بفيسبوك.

وقالت نائبة ممثل «يونيسف» في ليبيا ماري كونسولي موكانجيندو “تركيب هذه الأنظمة لتعقيم المياه يعد خطوة حاسمة في حماية صحة الفئات الأكثر احتياجًا. تلتزم يونيسف بتوسيع هذه المبادرة لتشمل مناطق أخرى متضررة من الفيضانات، بهدف مساعدة المجتمعات على التعافي وبناء قدرتها على الصمود”.

ومن جانبه قال مدير إدارة المياه بشركة المياه العامة محمد عبدون “بعد عاصفة دانيال، استجابت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالتعاون مع يونيسف لتلبية احتياجات المياه والنظافة والصرف الصحي. كما نفذت الشركة مبادرة طويلة الأمد ساعدت سكان المناطق المتضررة على الحصول على مياه شرب آمنة. نحن نوجه شكرا خاصا لليونيسف والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية على دعمهما المتواصل”.

وأشار التقرير إلى المساعدات التي قدمتها المنظمة عقب عاصفة دانيال للمناطق المتضررة، دعمت تركيب خمس خزانات مياه في المناطق الأكثر من الفيضانات، ما وفر مياه آمنة لثلاثة آلاف شخص يوميًا ويستفيد منها بشكل عام حوالي 35 ألفًا. كذلك توفير مياه شرب نظيفة للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في درنة من خلال توزيع عبوات المياه المرنة.