المقاطعة سلاح فعّال لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال

المقاطعة الاقتصادية تستهدف الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

انخفاض ملحوظ في مبيعات “كوكاكولا” و”بيبسي” في مصر وباكستان.

دعم العلامات التجارية المحلية أصبح خيارًا للعديد من المستهلكين.

المقاطعة العالمية تمتد إلى “ماكدونالدز” بعد دعمه للجيش الإسرائيلي.

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبرز المقاطعة الاقتصادية كأداة فعّالة تستخدمها الشعوب حول العالم للتعبير عن رفضها للاحتلال الإسرائيلي ودعمه المالي من قبل شركات عالمية. إذ تعتبر الشركات الكبرى مثل “كوكاكولا”، “بيبسي”، و”ماكدونالدز” من الأهداف الرئيسية لحملات المقاطعة المتواصلة، والتي تتزايد حدتها مع تصاعد الأحداث الدموية في فلسطين.

شهدت شركات مثل “كوكاكولا” و”بيبسي” انخفاضًا كبيرًا في مبيعاتها في دول ذات أغلبية مسلمة، خاصة في مصر وباكستان. وفقًا لتقارير إعلامية، تراجعت مبيعات “كوكاكولا” في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للمقاطعة، حيث أظهر تقرير من وكالة “رويترز” أن المبيعات شهدت انخفاضًا واضحًا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في باكستان، أفاد مؤسس تطبيق “كريف مارت”، قاسم شروف، بأن مشروبات “كولا نكست” و”باكولا” المحلية أصبحت تحظى بشعبية متزايدة، حيث ارتفعت نسبة مبيعاتها من 2.5% إلى 12%، وهو ما يشير إلى التأثير الفعلي للمقاطعة على الشركات العالمية.

تأتي البدائل المحلية كخيار اقتصادي وأخلاقي للمستهلكين، حيث شهدت علامات تجارية مثل “كولا نكست” و”باكولا” إقبالًا واسعًا. يبرز هذا الاتجاه في ظل الوعي المتزايد لدى المستهلكين بأهمية المقاطعة كأداة للمقاومة الاقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد الشركات التي تدعمه.

تزداد حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، محدثة تأثيرات كبيرة على شركات عالمية وتوجهًا نحو دعم البدائل المحلية.

تشير تجارب الأفراد، مثل تجربة سنبل حسن التي رفضت تقديم منتجات “كوكاكولا” و”بيبسي” في زفافها، إلى وعي مجتمعي جديد بأهمية المقاطعة، إذ عبرت سنبل عن رفضها لاستخدام أموالها في دعم الحلفاء الماليين لإسرائيل.

دور الأفراد والمجتمع في تعظيم تأثير المقاطعة

يكتسب الأفراد دورًا كبيرًا في دعم حملات المقاطعة، من خلال رفض شراء المنتجات المرتبطة بالشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. مثلًا، في باكستان، شارك الطلاب والمطاعم في كراتشي في هذه الحملة، مما أدى إلى تراجع شعبية “كوكاكولا” التي كانت تراهن على استثماراتها في المنطقة لتعزيز مبيعاتها.

المقاطعة لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تمتد إلى المؤسسات التي تلعب دورًا في توجيه الخيارات الاستهلاكية. في بنغلادش، أطلقت “كوكاكولا” حملة إعلانية ضخمة للرد على المقاطعة، ولكنها فشلت في تحقيق الأثر المطلوب، حيث أظهرت النتائج تراجعًا في المبيعات بعد الحملات الاحتجاجية ضد الشركة.

الدعوات لمقاطعة المطاعم الكبرى تتسع عالميًا

لم تقتصر المقاطعة على شركات المشروبات الغازية فقط، بل امتدت لتشمل مطاعم الوجبات السريعة مثل “ماكدونالدز”، الذي أعلن عن تقديمه آلاف الوجبات المجانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الإعلان أثار موجة من الغضب العارم بين الشعوب المؤيدة للقضية الفلسطينية، مما دفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات لدعم حملة مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الداعمة لإسرائيل.

تُظهر هذه المقاطعات كيف يمكن أن تؤدي التحركات الشعبية إلى إحداث تأثير ملموس على الشركات العالمية، خاصة تلك التي تستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه التحركات الاقتصادية، رغم تواضعها في بعض الأحيان، تحمل رسالة واضحة: لن يُسمح لأي شركة بدعم الاحتلال الإسرائيلي دون مواجهة رد فعل شعبي قوي.