الدولار ينخفض عند مستوى 7.28دينار

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر الدولار وصل عند مستوى 7.28 دينار في آخر تعاملات السوق الموازية بعد أن كان سعره 7.30 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.94 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.30 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

استقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 2.37 دينار دون تغيير في الأسعار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 433 دينار بعد أن كان سعره 431 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

ارتفع سعر الدولار إلى 4.77 دينار مقابل 4.76 دينار، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.

بينما استقر سعر العملة الأوروبية «اليورو» عند 5.26 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.24 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية، حيث ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، ليسجلا 0.14 دينار و0.67 دينار، على الترتيب.

وعلى جانب المشاورات الأممية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، رحبت البعثة الأممية بالتقدم المحرز في تحديد المبادئ والمعايير التي ستنظم الفترة الانتقالية لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، وأعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

دعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في حل هذه الأزمة.