أسعار النفط العالمية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%

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حافظت أسعار النفط العالمية على مكاسبها وواصلت الصعود، بسبب اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث أجبر الإعصار (فرنسين) المنتجين على إخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

أسعار النفط العالمية

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 38 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 69.35 دولار للبرميل.

وفي حالة واصل الخامين الصعود سيعوضان الخسائر الأسبوعية، خاصة وأنه شهد بداية الأسبوع انخفاض برنت دون 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021. ومن المتوقع أن يسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين بالمئة.

هذا وقد وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، أوضحت أن الطلب العالمي على النفط سجل في النصف الأول من العام 2024 أبطأ وتيرة نمو له منذ 2020 بسبب ضعف الاقتصاد في الصين.

وأضافت الوكالة أن الطلب ارتفع بمقدار 800 ألف برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2024 مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في نفس الفترة العام الماضي.

وأشارت الوكالة أيضا إلى ابتعاد الصين عن النفط لصالح الطاقة البديلة، وقالت إن زيادة مبيعات المركبات الكهربائية يقلل الطلب على وقود السيارات فيما يحدّ تطوير شبكة السكك الحديد العالية السرعة الضخمة من نمو قطاع السفر الجوي المحلي.