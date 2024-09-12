3 تحديات اقتصادية تعصُف بالمغرب

كشفتْ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)الستار عن ثلاثة تحدياتٍ رئيسية تواجه المغرب.

وأوضحتْ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ضمن فعالياتِ مؤتمر نظم في العاصمة الرباط أن التحديات تتجسد في رفع الإنتاجية بالإضافة إلى خلق فرص عمل ومواجهة تغير المناخ وندرة المياه، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبحسبِ توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد ينتعش اقتصاد المغرب بـــ4% العام المقبل مقارنةً بـــ3.5% خلال العام الحالي، والفضل يعود لانتعاش الاستثمارات والصادرات.

وفي سياقٍ منفصل.. قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود وأثبتَ قدرتهُ على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك الدولي في تقريرهِ أنّ الاقتصاد المغربي نجح في التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز، بل وأظهرت مؤشراته انتعاشًا ونموًت ملحوظين.

واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر مروته خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وقطاعات الصناعات والتصدير.

وفيما سبق… توقعتْ المندوبية السامية للتخطيط، أن يُحقق نمو اقتصاد البلاد ارتفاعًا قدّره 3 في المئة خلال العام الحالي.

كما أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية أن ينتعش نمو الاقتصاد بـ3.7 في المئة خلال العام 2025؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتراجع التضخم، وفقَ توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

بدورها أوضحتْ مؤسسة «فيتش سولوشنز» أن المغرب أطلق استراتيجيات لمواجهة تحديات نقص المياه.ووفقًا لتقديرات مؤسسة «فيتش سولوشنز»، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة إنتاج مياه الشرب المحلاة في المغرب إلى أكثر من مليون متر مكعب يومياً، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 189% مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 0.53 مليون متر مكعب يوميًا.