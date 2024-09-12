وكالة الطاقة: الطلب على الخام سيبلغ 103 ملايين برميل في 2024

خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط الخام للعام الحالي، متوقعةً أن إجمالي الطلب العالمي على النفط الخام سيبلغُ 103 ملايين برميل في 2024.

وبحسبِ تقرير وكالة الطاقة الدولية فإن الانخفاض جاء بواقع 70 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 7.2% إلى 900 ألف برميل يوميًا

إلى ذلك… خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

يعودُ سبب هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم.

على الرغم من هذا التعديل، يبقى نمو الطلب أعلى من أدنى مستوى تاريخي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا قبل جائحة كورونا.

وتمكنَ تحالف «أوبك+» من تفادي حدوث فائض نفطي خلال العام 2024؛ وذلك من خلال قرار مؤخر بتقليص الإنتاج لفترة أطول، إلا أن هذا الإجراء المؤقت لن يكون كافيًا لوقف تدفق العرض المتوقع للأسواق العالمية في عام 2025؛ حسب ما يراهُ مراقبون ومحللون اقتصاديون.

الجدير بالذكر أنَ تحالف «أوبك+» الذي يضمُ السعودية وروسيا كأعضاء رئيسيين، قد قرر تأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهرين؛ في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة، مما دفع بأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 14 شهرًا.