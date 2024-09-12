وزير الزراعة بالحكومة الليبية يُطلق مشروع زراعة ألف هكتار من القمح

أخبار ليبيا 24

علن يونس بوحسن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية عن إطلاق مشروع وطني لزراعة ألف هكتار من القمح في ليبيا، ويأتي المشروع في ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

توفير الاكتفاء الذاتي من القمح

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أوضح بوحسن أن المشروع يهدف إلى زراعة 100 ألف هكتار من القمح على ثلاث مراحل في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الجنوب والوسطى والشرق، لتوفير حوالي 400 ألف طن من القمح سنويا، بعد أن عملت الوزارة على إعداد الأبحاث والتقارير وعرضها على الحكومة الليبية للموافقة عليها.

وأوضح الوزير أنه “في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار دانيال، اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين، وشكلت لجنة عليا على مستوى الوزارة، بالإضافة إلى لجان فرعية على مستوى البلديات، لتحديد حجم الخسائر وتقدير قيمتها المالية بهدف تعويض المتضررين بشكل عادل”.

كذلك أعلن الوزير عن التعاون مع “شركة إعمار ليبيا القابضة لإنعاش مشروع غوط السلطان، حيث تم التعاقد مع الشركة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها، وتعزيز الثروة الحيوانية في المنطقة”،متوقعا افتتاح المشروع في المستقبل القريب ليساهم في تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي في ليبيا.

مشروع زراعة مليون شجرة

كما كشف الوزير عن العمل على مشروع يهدف لزراعة مليون شجرة، في المنطقة الشرقية لاسيما بعد الخسائر الكبيرة في الغطاء النباتي بعد إعصار دانيال.

وأردف الوزير موضحاً “في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر فادحة في الأراضي الزراعية وتدهور في النظام البيئي، كلفت لجان متخصصة بتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن هذا الإعصار، ورفع تقرير شامل عن هذه الأضرار إلى مجلس الوزراء، بهدف وضع خطط عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة البيئية والعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة”.