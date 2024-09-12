هاريس تتفوق على ترامب في المناظرة الانتخابية الرئاسية الأولى

هاريس تبرز بالهدوء والوضوح في المناظرة.

ترامب يتهم هاريس بالضعف والماركسية لكنها تستفزه.

الديمقراطيون يشعرون بالارتياح بعد أداء هاريس، مع توقعات إيجابية.

المناظرات غالبًا لا تؤثر كثيرًا في نتائج الانتخابات.

شهدت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء انطلاق أول مناظرة رئاسية تجمع بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، في مدينة فيلادلفيا. جذب الحدث انتباه الملايين الذين تابعوا بشغف لمعرفة ما سيقدمه كل منهما من خطط وسياسات قبل انتخابات نوفمبر المقبلة. المناظرة كانت مليئة بالتوتر والاتهامات المتبادلة، وقد تمحورت حول مواضيع الاقتصاد، والسياسة الخارجية، وقضايا الحريات، مما أضفى طابعًا شخصيًا على النقاش وأظهر الفوارق بين الشخصيتين.

كامالا هاريس تُظهر الهدوء والوضوح في تقديم سياساتها

كامالا هاريس قدمت أداءً يعتبره الكثيرون متميزًا من حيث عرض السياسات بهدوء ووضوح. تناولت عدة مواضيع حيوية، منها الاقتصاد والرعاية الصحية، مشيرة إلى خططها لخفض الضرائب وتقديم تسهيلات للشركات الصغيرة. هاريس بدت أكثر تماسكًا واتزانًا مقارنة بترامب الذي، على الرغم من هجماته الشخصية، لم يستطع أن يحافظ على نفس المستوى من الوضوح والهدوء.

كامالا هاريس تتفوق بهدوء ووضوح في المناظرة ضد ترامب الذي فشل في استفزازها وركز على هجمات شخصية، لكن المناظرة لن تؤثر بشكل كبير على الانتخابات.

إحدى اللحظات المهمة في المناظرة جاءت عندما تحدثت هاريس عن خطتها لدعم الحريات الإنجابية والسياسة الخارجية، حيث تمكنت من بث مشاعر قوية في حديثها. وفي رد على سؤال حول الاقتصاد، أكدت أنها ابنة الطبقة المتوسطة، ولديها خطط لتحسين المستوى المعيشي للشعب الأميركي. على الجانب الآخر، بدا ترامب في بعض الأحيان غير قادر على السيطرة على انفعالاته، إذ انتقد هاريس بشكل حاد، متهمًا إياها بأنها “ماركسية”، إلا أن هاريس استغلت تلك اللحظات لصالحها.

ترامب يهاجم هاريس: “ضعيفة وماركسية لا يمكن الثقة بها”

لم يفوت ترامب الفرصة لشن هجوم لاذع على هاريس، حيث وصفها بأنها “ضعيفة” و”ماركسية”، مشيرًا إلى أن انتخابها يعني نهاية الولايات المتحدة كما نعرفها. ركز ترامب هجماته على سجل هاريس السياسي، وادعى أنها غير قادرة على تنفيذ أي من وعودها. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن ترامب لم يستفد من الهجمات الشخصية، حيث أنه كان يُتوقع منه التركيز على القضايا والسياسات بدلاً من الانفعالات والاتهامات غير المثبتة.

ترامب حاول أيضًا ربط هاريس بالرئيس جو بايدن وسياساته التي يصفها بأنها كارثية، لكنه لم يتمكن من إقناع جمهور المناظرة بهذا الربط، ما أظهره في موقف ضعيف. بالمقابل، هاريس لم تنجر إلى المستوى الشخصي في ردها على ترامب، بل فضلت التركيز على توضيح سياساتها ووعودها الانتخابية، مما منحها ميزة إضافية في المناظرة.

تحليلات متباينة حول أداء المرشحين: تفوق هاريس أو تعادل

تباينت التحليلات بعد انتهاء المناظرة بين مؤيدٍ لأداء هاريس ومعارضٍ له. فمن جهة، أكدت العديد من وسائل الإعلام أن هاريس تمكنت من الاستفزاز العقلاني لترامب، مما أظهره غير منضبط ومتوتراً. فيما يرى آخرون، مثل الكاتب السياسي بيتر روف، أن المناظرة لم تُنتج فائزًا واضحًا، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ترامب الذي لا يزال يتصدر بعض استطلاعات الرأي.

بعض الجمهوريين أعربوا عن خيبة أملهم من أداء ترامب، حيث شعروا أنه “وقع في الفخاخ” التي نصبتها له هاريس، ولم يستغل الفرص لإبراز نقاط ضعيفة في سياساتها. كما أن هاريس، في رأي مراقبين، أظهرت مرونة وقدرة على ضبط النفس، في حين أن ترامب كان مشوشًا وغير مركز على القضايا الرئيسية. ومع ذلك، فهناك انقسام حول مدى تأثير تلك المناظرة على الناخبين.

مناظرات الرئاسة الأميركية: هل تؤثر حقًا على نتائج الانتخابات؟

رغم أن هاريس ظهرت بشكل مميز في المناظرة، إلا أن السؤال الأكبر يظل حول مدى تأثير المناظرات على الناخبين. في التاريخ الأميركي، كانت المناظرات أحيانًا عاملًا حاسمًا وأحيانًا أخرى غير ذات تأثير يُذكر. ففي انتخابات عام 2016، رغم أن هيلاري كلينتون فازت في جميع المناظرات ضد ترامب، إلا أنه فاز في النهاية برئاسة البيت الأبيض.

يبدو أن المناظرة بين هاريس وترامب قد ساهمت في تعزيز مواقف مؤيدي كل منهما. فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن هاريس خرجت بأداء قوي ساهم في تعزيز فرصها، ولكن يبقى السؤال إذا كان هذا سيترجم فعليًا إلى زيادة في نسب تأييدها. وبالنسبة للناخبين المترددين، من المرجح أن يكون تأثير المناظرة أقل مما يتوقعه البعض، إذ إن معظمهم قد اتخذ قراره بالفعل حول من سيصوت له.

بالمجمل، المناظرة لم تغير كثيرًا من معادلة السباق الرئاسي، ولكنها بالتأكيد أكدت الفوارق الجوهرية بين المرشحين. ترامب اعتمد على أسلوب الهجوم الشخصي، بينما فضلت هاريس التركيز على السياسات والهدوء في الرد. في النهاية، يبدو أن الطرف الذي سينجح في جذب ناخبيه إلى صناديق الاقتراع هو من سيحسم السباق.