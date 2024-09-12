مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل المرشحين

أعلنت مفوضية الانتخابات عن تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) حتى يوم السبت، المقبل وذلك من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 مساءً.

كما أشارت المفوضية إلى تسجيل 81 منظمة للمراقبة على الانتخابات، و973 مراقباً فردياً، بالإضافة إلى تسجيل 7 وسائل إعلامية و16 ممثلاً إعلامياً حتى تاريخ 12 سبتمبر 2024.

وفي سياق آخر، اختتمت مفوضية الانتخابات المرحلة الثانية من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع التي استهدف التدريب موظفي مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأشرف عليه قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية. حضر الاختتام عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مردة، ومدير إدارة العمليات الميدانية السيد الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب السيد عبد الباسط النفاتي.

وفي الأثناء… كشفتْ مفوضية الانتخابات عن وجود عمليات احتيال في بعض البلديات المستهدفة بالانتخابات، إذ تم تشكيل القوائم الانتخابية بأساليب غير نزيهة ومخالفة للمعايير المقررة.

جاء ذلك في إطار متابعة مفوضية الانتخابات لمرحلة تقديم طلبات الترشح، والتي أظهرت ممارسات تخرج عن إطار العدالة وتساوي الفرص، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، بحسب البيان.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أن هذه الممارسات تشمل التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقييد حقوق الترشح بأساليب تتنافى مع روح العملية الانتخابية.

كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوض جهود إقامة مجالس بلدية تعبر فعلياً عن إرادة الناخبين.

في هذا السياق، أكدتْ مفوضية الانتخابات استعدادها لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية حقوق المترشحين والناخبين، ومنع أي محاولات لتقويض نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي وضمان أن تكون الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن خيارات الشعب الليبي، بحسب البيان.