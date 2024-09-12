«كبلر»: تراجع صادرات النفط في ليبيا بـــ81%

في ظل إغلاق الحقول والموانئ النفطية نتيجة الصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي، تراجعتْ صادرات النفط الليبية بشكلٍ حاد خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبياناتٍ نشرتها شركة «كبلر» فإن صادرات في ليبيا تراجعتْ بما نسبتهُ 81% خلال الأسبوع الماضي.

وبحسبِ بيانات شركة «كبلر» شحنتْ الموانئ الليبية حوالي 194 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض كبير مقارنة بأكثر من مليون برميل يوميًا في الأسبوع الذي سبقه.

إلى ذلك.. تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

مؤسسة النفط وفي بيانٍ بالخصوص، أشارتْ إلى أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على تقليل الأضرار بقدر الإمكان، مع محاولة تخفيف آثارها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.

وفي بيانٍ سابق… كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط رالغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

وبحسبِ مؤسسة النفط، خسرت ليبيا خلال 3 أيام من الإغلاق أكثر من 1.504 مليون برميل من النفط الخام جراء التوقف، بحسب منشورها.