عقيلة صالح يبحث مع السفير الروسي سبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بمكتبه في مدينة القبة بالسفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، وتناول اللقاء الأزمة الراهنة بمصرف ليبيا المركزي وسبل معالجتها، كما تناول اللقاء العملية السياسية في ليبيا بشكل عام وسُبل الدفع بها بما يفضي إلى إنهاء الأزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الإشادة بأعمال الإعمار والتنمية

وبحسب بيان مجلس النواب أعرب السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين عن إشادته وإعجابه بأعمال الإعمار والتنمية التي تشهدها مدينة درنة وعدد من المدن الأخرى.

هذا وقد التقى في وقت سابق المستشار عقيلة صالح بـ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، وبحث اللقاء سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية.

وفي سياق آخر، أكد مصباح دومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في تصريح له على أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6 ، مضيفاً أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للازمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الازمة ولا تريد حلها ، جاء هذا التصريح عبر تغريدة نشرها من خلال حسابه الرسمي عبر موقع اكس.