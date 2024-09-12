عامٌ من إعادة الإعمار… درنة على طريق التعافي

بعد مرورِ عام على الفاجعة التي ضربت مدينة درنة، ها هي درنة على طريق التعافي، إذ تتنفس المدينة من جديد مع انتعاش الحياة اليومية بشكل ملحوظ، بفضل انطلاق جهود شاملة لإعادة الإعمار.

صندوق التنمية وإعادة الإعمار أخذ على عاتقه قيادة تلك الجهود منذ الأيام الأولى، واضعًا خطة محكمة تعكس الطموح في إعادة بناء المدينة وتطويرها، لتشمل مختلف القطاعات الحيوية.

إنجازات ملموسة

العمل الذي يقوم به الصندوق يشهد وتيرة متسارعة، إذ تشير التقارير إلى أن نسبة الإنجاز في مشاريع إعادة الإعمار قد تجاوزت 50%، ومع مضي العمل في أكثر من 295 مشروعًا، يغطي الصندوق مجالات متنوعة في إعادة الإعمار، مما يجعل درنة في طريقها للتعافي الكامل.

مشاريع تُنعش المستقبل

تشمل المشاريع المقامة في المدينة مبادرات أساسية في قطاع التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والبنية التحتية.

كما تمتد المشاريع لتشمل الجسور، الطرق، الحدائق، الإسكان، ومشاريع حيوية أخرى مثل كورنيش المدينة ومينائها، مما يجعلها تستعد لاستقبال حقبة جديدة من النمو والازدهار.

تلك الجهود مجتمعة لا تقتصر على البناء المادي فحسب، بل تساهم في إعادة الأمل إلى سكان المدينة، وتؤكد أن درنة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، إذ تُعيد بناء نفسها من جديد، أقوى وأجمل مما كانت، لتعود زاهرة من جديد وكما عهدها الليبيين.