سحب رعدية على مناطق الغرب وفرص لسقوط الأمطار على الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

تتكاثر السحب الرعدية المحملة بالأمطار على بعض مناطق الغرب، مع سقوط الأمطار متفرقة على مناطق الجنوب الغربي، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية في جميع المناطق، وفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم خاصة على بعض مناطق الجبل وجنوبه يتخللها سقوط أمطار يصحبها خلايا رعدية، فيما تكون حركة الرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية، وتتراجع تدريجياً بدايةً من مساء الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على معظم المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا ثم تتراجع يوم السبت.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة وغات والمناطق الحدودية مع الجزائر تصحبها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة أحيانا مما تسبب في جريان الأودية المحلية. أما حركة الرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 39 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، تسجل زيادة غدا على معظم المناطق ثم تتراجع بداية من مساء يوم السبت.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة مئوية.