رغم عدم التوصل لاتفاق.. البعثة الأممية ترحب بتواصل المباحثات حول أزمة المركزي

رحبتْ البعثة الأممية بالتقدم المحرز في تحديد المبادئ والمعايير التي ستنظم الفترة الانتقالية لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، لكنها أعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتواصل البعثة الأممية عقد المباحثات لليوم الثاني على التوالي جهودها لتيسير المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، إذ تهدف هذه المحادثات إلى استعادة الدور الحيوي للمصرف في النظام المالي المحلي والدولي.

كما دعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في حل هذه الأزمة لما تشكله من مخاطر كبيرة على رفاهية المواطنين وعلاقات ليبيا الدولية، مشددةً على ضرورة إخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

وأكدت البعثة الأممية على أن القرارات الأحادية التي تتخذها الأطراف المختلفة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات المؤسسية وتقويض الثقة بين الفاعلين السياسيين والأمنيين، مشيرة إلى أن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتوافق في ليبيا.

وتظلُ أزمة مصرف ليبيا المركزي إحدى العقبات الكبرى التي تقف في وجه الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد -راهنًا- وسط تحذيراتٍ دولية من عزلة مالية قد تضرب اقتصاد البلاد المنهار أساسًا… وفي هذا الصدد جاءت خطوات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كجزء من المحاولات المستميتة لحل هذه الأزمة المعقدة…لكن السؤال الأبرز يبقى قائمًا: هل ستتمكن البعثة الأممية من إسدال الستار على أزمة المركزي فعلاً، أم أن دورها سيظل محدودًا في إطار الحلول المؤقتة؟

محاولات جادة أم مجرد وساطة؟

بحسبِ محللين، تأتي جهود البعثة الأممية في وقت حرج، وذلك عبر استضافتها لمحادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، إذ تسعى البعثة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول توافقية تنهي الانقسام داخل المصرف المركزي.

ووفقًا لما أكدتهُ البعثة…تميزت هذه المشاورات بالصراحة والجدية، وهو ما يعكس رغبة الأطراف المتحاورة في التوصل إلى حل يرضي الجميع، لكن رغم تحقيق بعض التفاهمات الهامة، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة البعثة الأممية على ضمان تنفيذ هذه التفاهمات على أرض الواقع.، فالتحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه التفاهمات إلى قرارات فعلية يتم تبنيها من قبل المجالس المختلفة، وتنفيذها بما يعيد الثقة إلى المصرف المركزي كمؤسسة وطنية محايدة.