تحذيرات من مخاطر فتح باب التفاوض لاختيار محافظ جديد للمركزي

أعرب عدد من الخبراء المصرفيين عن ملاحظاتهم حول المقترح المنسوب للبعثة الأممية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، محذرين من تداعيات إعادة فتح باب التفاوض لاختيار محافظ جديد.

وبحسبِ البيان، أشار عدد من الخبراء المصرفيين إلى أن العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، مما قد يضر بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد التي تتطلب استجابة عاجلة.

وأبرز الخبراء مخاوفهم من احتمالات تصاعد الفساد السياسي، مما قد يؤدي إلى اختيار شخصية لا تحقق المصلحة العامة، إلى جانب تعزيز عمليات التهريب وغسيل الأموال، محذرين من تأثير التدخلات الإقليمية والدولية على السيادة الوطنية.

ولحل هذه الأزمة، اقترح الخبراء استمرار السيد الصديق الكبير أو نائبه في منصب محافظ المصرف مؤقتاً لمدة شهر واحد غير قابل للتمديد، مع اعتماد السيد محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وفي وقتٍ سابق… أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التطورات الأخيرة قد تؤثر سلباً على تعاملات ليبيا مع البنوك الدولية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي في البلاد. ودعت الخارجية البريطانية الأطراف الليبية إلى التعاون الجاد مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق توافق سياسي يضمن قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي، بما يساهم في استقرار النظام المالي الليبي.