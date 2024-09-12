تباطؤ التضخم الأمريكي في أغسطس

تباطأ معدلُ التضخم الأمريكي خلال أغسطس الماضي في ظلِ انخفاض الأسعار ووصولها إلى أدنى مستوىً لها منذ 3 أعوام.

وبحسبِ تقارير صادرة عن وزارة العمل في أمريكا، فقد حققتْ أسعار المستهلكين ارتفعًا قدره 2.5% في أغسطس الماضي مقارنة مع بيانات العام الماضي، مشيرةً إلى أن هذا التراجع يعدّ الخامس على التوالي في معدل التضخم السنوي، وأدنى زيادة منذ فبراير من العام 2021 بحسبِ تقارير صادرة عن وزارة العمل في أمريكا.

وفي سياقٍ منفصل، خفضَ مصرف «غولدمان ساكس» توقعاتهِ حول احتماليةِ حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل إلى 20%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نسبة 25%.

وجاءت تعديلات «غولدمان ساكس» عقب نشر بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، التي أظهرت مؤشرات إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد، إذ أبدى الخبراء والمحللون بالبنك ثقةً متزايدة في توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة.

ويعكسُ خفض «غولدمان ساكس» توقعاتهِ تفاؤلاً وصفه مراقبون بالحذر حول أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تحسن نسبي.

ومع ذلك، يبقى السوق العالمي مترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة في سبتمبر، حيث سيكون لهذا القرار تأثير كبير على التوجهات الاقتصادية المقبلة.

في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة كما يتوقع خبراء «غولدمان ساكس» قد يشكل ذلك دفعة إضافية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتقليل مخاطر الركود، بسحب تقارير البنك.

وفي سياقٍ منفصل… أقدمتْ الولايات المتحدة على شراء ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط الخامن وفقَ ما كشفتهُ وكالة بلومبيرغ للأنباء.