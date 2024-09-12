بدء العام الدراسي الجديد الثلاثاء القادم

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 سبتمبر، بعد انقضاء عطلتي ذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الشهيد.

الإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي

وعبر بيان صادر عن الوزارة ثمنت الجهود التي تبذلها الأطر التربوية والتعليمية، من أجل الاستعداد لعام دراسي مميز، دون أن يتأثر بتأجيل الدراسة عن موعدها المقرر حسب قرار وزير التربية والتعليم رقم 984 لسنة 2024 وهو الأول من سبتمبر، نتيجة لدخول عدد من المؤسسات التعليمية في أعمال صيانة.

وأوضح البيان “نجدد منح السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في البلديات المتضررة من التقلبات الجوية بتأجيل موعد انطلاق الدراسة، حتى جاهزية المؤسسات التعليمية، وإخلائها من النازحين، وأي فرق عاملة خلال الأزمة، بالتنسيق مع المجالس البلدية، والجهات الشاغلة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال أبنائنا التلاميذ والطلاب”.

وعلى جانب آخر، اجتمع وزيرا التربية والتعليم موسى المقريف، والخدمة المدنِية علي العابد بِاللجنة المشتركة للإفراجات المالية لأصحاب العقود المتعثرة من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم.

واستعرض الاجتماع بيانات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم المحالة إلى وزارة الخِدمة المدنية من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

هذا وقد أكد المقريف على ضرورة إعطاء الأولوية في عملية الإفراج للتخصصات التربوية، ومراقبات التربية والتعليم التي لمْ تشملهم الإفراجات السابقة، والمراقبات التي تعاني من العجز في المعلمين. من جهته أكد وزير الخدمة المدنية إعطاء قطاع التعليم الأولوية في عملية الإفراجات المالية، مشددًا بضرورة تكثيف اللجنة لعقد اجتماعاتها لإنجاز أعمالها بأسرع وقت.