المنفي يناقش مع أعضاء مجلس الدولة آليات توحيد المجلس

بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عددٍ من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، توحيد الجهود الاقتصادية وملف مصرف ليبيا المركزي.

مناقشات سياسية واقتصادية

خلال اللقاء الذي ضم الأعضاء صفوان المسوري، منصور الحصادي، بلقاسم قزيط، هناء العرفي، ونجاة شرف الدين، أعضاء مجلس الدولة، استعرض المجتمعون التطورات السياسية في البلاد، مع التركيز على أهمية التوصل إلى تسوية داخل المجلس الأعلى للدولة لتوحيد الجهود.

توحيد الجهود الاقتصادية

كما ناقش المجتمعون قضية المصرف المركزي الليبي، حيث أكد الجميع على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع روز ماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، إلى جانب جهود المجلس الرئاسي لدفع العملية السياسية قدمًا، بحسبِ ما جاء في منشورٍ للمكتب الإعلامي للمنفي.

وأكدت ديكارلو خلال اللقاء المنعقد في طرابلس على أهمية تعزيز العمل المشترك لحث جميع الأطراف الليبية على الالتزام والمشاركة في التوصل إلى حلول توافقية، تسهم في تحقيق الاستقرار الدائم للبلاد، معربةً عن دعم الأمم المتحدة لجهود المنفي، ومشيدة بخطواته المتوازنة التي تهدف إلى إحلال السلام الشامل في ليبيا، بحسب نص المنشور.

من جانبه، شدد المنفي على التزامه بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا على الشراكة في تعزيز الملكية الوطنية للحلول، وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.