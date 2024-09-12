المغرب يخطط لتنفيذ مشروعين أولين في ليبيا بقيمة 50 مليون دولار

كشفَ محمد بوزوبع، المدير العام لشركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (TGCC)، عن وجود تحديات تواجه الشركة في تنفيذ مشروعيها الأولين في ليبيا.

وبحسبِ تصريحات محمد بوزوبع، المدير العام لشركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء فإن الإشكالية التي تواجه أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة المغرب تتجلى في رفض البنوك المغربية توفير الضمانات اللازمة، بسبب عدم وجود علاقات تجارية بين هذه البنوك والبنوك الليبية.

وأكدَ د بوزوبع، المدير العام لشركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء أن المشروعين تقدر قيمتهما بـ 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليون دولار

وتخطط الشركة لبناء وحدات سكنية في مدينتي درنة والقبة، اللتين تأثرتا بشكل كبير بإعصار دانيال الذي ضرب شرقي ليبيا في سبتمبر من العام 2023.

وعلى الرغم من تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم إعادة بناء المنازل التي تضررت في الزلزال الذي ضرب المغرب العام الماضي، إلا أن ألف منزل فقط من أصل 50 ألف منزل تم تأهيلها حتى الآن.

وبحسبِ بيانات الحكومة المغربية، تلقت 63.8 ألف أسرة، تضررت منازلها جزئيًا أو كليًا، دعماً شهريًا قدره 2500 درهم، إذ أوضحت الحكومة أنه تم صرف 11 شهرًا من أصل 12 شهراً من هذه المساعدات، بمجموع 1.6 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر 2023 بقوة 6.8 درجة كان الأشد منذ عام 1960، مخلفاً أضراراً واسعة النطاق.

وفي سياقٍ منفصل… وتعتزمُ الحكومة المغربية تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق خلال السنة المالية 2025، وذلك عبر صندوق المقاصة.