اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تستلم 64 مقراً في طرابلس المركز

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعها الثالث والذي استلمت فيه 64 مقرا في حي الأندلس وطرابلس المركز، لبدء تأمينها عبر عناصر وزارة الداخلية.

العمل على إخلاء المقرات بطرابلس الكبرى

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جرى استعراض الأعمال المنجزة فيما يتعلق بإخلاء المقرات والمباني في حي الأندلس وطرابلس المركز.

كما نوقش خلال الاجتماع سير عملية إخلاء باقي المقرات في بلديات طرابلس الكبرى ضمن المرحلة الثانية، مع التركيز على وضع الحلول للمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ هذه الأعمال.

وتم إنشاء اللجنة بقرار من عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، في 24 أغسطس، تضم في عضويتها ممثلين عن جهات أمنية وعسكرية.

التدريب على أمن وإدارة الحدود

وفي سياق آخر منفصل، شاركت وزارة الداخلية، في الاجتماع التنسيقي الفني الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للتدريب المؤسسات الليبية لأمن وإدارة الحدود” (EU-BMT-LY)، الذي عقد بفندق كورنثيا في طرابلس، وذلك استجابة لدعوة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في ليبيا.

ووفقا لبيان الوزارة، ضم الفريق المشارك اللواء علي حسن الطويل، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد عبدالناصر الهادي القاضي، رئيس مكتب تخطيط التدريب، والمستشار عبدالعاطي الجدك، رئيس قسم المنظمات الدولية بمكتب وزير الداخلية.

ناقش الاجتماع التقدم المحرز في أنشطة المشروع، وخطة العمل المستقبلية، وآليات التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الليبية في أمن وإدارة الحدود، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها في مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الحدود.