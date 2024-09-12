الدولار يرتفع عند مستوى 7.30 دينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل ملحوظ أمام الدينار في السوق الموازية ليصل عند مستوى 7.30 دينار بعد أن كان في آخر التعاملات عند مستوى 7.25 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.92 دينار، بعد أن كان سعره 7.87 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.30 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

استقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 2.37 دينار دون تغيير في الأسعار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 431 دينار بعد أن كان في آخر تعاملات 430 دينار.

أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

وبحسب آخر تحديث لأسعار العملات وفقا لنشرة المصرف المركزي، تراجع سعر الدولار إلى 4.76 دينار مقابل 4.77 دينار، بينما استقر سعر العملة الأوروبية «اليورو» عند 5.26 دينار، وبالمثل الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.24 دينار.

في حين استقرت أسعار العملات العربية حيث ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار، وتراجع سعر الليرة إلى 0.13 دينار 0.14 دينار أمس، فيما لم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.67 دينار.

ولا تزال أزمة المصرف المركزي تراوح مكانها، في ظل محاولات البعثة الأممية للتوسط وإيجاد حل نهائي إلا أن المشاورات الأخيرة لم تضفي إلى حل لتصبح الأزمة قائمة ملقية بثقلها وتأثيراتها على المواطن الليبي.