الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية والاقتصادية

تعزيز التعاون الثنائي

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع مارتن لونغدن، السفير البريطاني لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

دعم بريطاني للانتخابات

بدورهِ أكد مارتن لونغدن، السفير البريطاني لدى ليبيا على دعم بلاده الكامل للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أهمية المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات نزيهة تساهم في استقرار البلاد وضمان مستقبل مستدام.

التعاون الليبي-البريطاني

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره للدور البريطاني في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مشيرًا إلى حرص حكومته على تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفيما سبق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا

كما تركز اللقاء على إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى كندا، إلى جانب توسيع فرص المنح الدراسية للطلاب الليبيين في الجامعات الكندية.

كما بحث الطرفان تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مجال التعليم، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير القدرات التعليمية.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ الدبيبة مع ستيفاني خوري، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.