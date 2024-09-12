هل ستتمكن البعثة الأممية من حسم الصراع على رئاسة المركزي؟

في خطوةٍ إيجابية تصب في مصلحة النظام المالي في ليبيا ومستقبل اقتصاده، إعلانُ البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن الخميس المقبل سيكون مخصصًا للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق بين الأطراف الليبية، وذلك بعد تحقيق تقدم وصفتهُ البعثة بالملموس بين ممثلي مجلسي النواب والدولة.

هذا التقدم تركز على المبادئ الأساسية التي تنظم المرحلة الانتقالية التي تسبق تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد له.

تقدم محرزّ

وأشارت البعثة إلى أن المشاورات حول إعادة هيكلة المصرف المركزي تسير نحو تحقيق نتائج إيجابية، ما يعكس مرونة من الأطراف المتحاورة في التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المالية الحساسة، إذ من المتوقع أن يكون اجتماع الخميس حاسمًا لصياغة الاتفاق النهائي الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

استياء من محاولات التشويش

في سياق متصل، عبرت البعثة عن استيائها من المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات بهدف التشويش على العملية من خلال نشر أخبار غير صحيحة أو مضللة داعيةً جميع الأطراف إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة لدى البعثة لضمان توضيح الحقائق بعيدًا عن التأويلات المغلوطة.

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب من جميع الفاعلين السياسيين التعاون لتجاوزها.