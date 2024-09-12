استهلاك ملياري قدم مكعب من الغاز وأكثر من 17 ألف برميل نفط خلال 24 ساعة

الشركة العامة للكهرباء تستهلك أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز يومياً

محطة أوباري تستهلك 17 ألف برميل نفط في 24 ساعة لتشغيل محطات الكهرباء

مصانع الأسمنت تستهلك 7.4 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

الحديد والصلب يستنزف 62.78 مليون قدم مكعب من الغاز في يوم واحد

استهلاك قياسي في الغاز والديزل لتلبية احتياجات الطاقة والصناعة في ليبيا

في يومٍ آخر من السعي الدؤوب لضمان تزويد البلاد بالطاقة الضرورية، شهدت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهلاكاً قياسياً في مواردها من الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والديزل. الأرقام التي تسجلها الشركات المسؤولة عن إنتاج الطاقة تشير إلى ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية التي تعد العمود الفقري للبنية التحتية الاقتصادية والطاقية في البلاد. ووفقاً للتقارير، فإن الشركة العامة للكهرباء كانت في مقدمة الجهات التي استهلكت الغاز والديزل، إضافة إلى الاستهلاك الهائل للمصانع والقطاعات الإنتاجية الأخرى.

الشركة العامة للكهرباء: استهلاك الغاز والديزل لتأمين التزويد الكهربائي

تُعد الشركة العامة للكهرباء العمود الفقري لإنتاج الطاقة في ليبيا، ومع زيادة الطلب اليومي على الكهرباء لتلبية احتياجات السكان والصناعة، ارتفعت معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لتصل إلى مليار وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمائة وثمانية ملايين قدم مكعب خلال 24 ساعة فقط. هذه الكمية الهائلة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركة في سعيها المستمر لتوفير الطاقة، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية والبنية التحتية المتدهورة.

بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، لجأت الشركة إلى استخدام كميات كبيرة من الديزل، حيث بلغت الكميات المستهلكة 11,796 طنًا متريًا. يأتي هذا في إطار البحث عن حلول سريعة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام وازدياد الأحمال على الشبكة الكهربائية.

محطة أوباري: احتياج كبير للنفط الخام

في الجنوب الليبي، تلعب محطة أوباري دوراً مركزياً في تأمين الإمدادات الكهربائية لمناطق شاسعة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، استهلكت المحطة 17,720 برميلاً من النفط الخام، مما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على النفط في توليد الكهرباء. مع هذا الاستهلاك الكبير، تواجه المحطة تحديات كبيرة تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة والحفاظ على كفاءة الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة.

المؤسسة الوطنية للنفط: الغاز الطبيعي في قلب الاستهلاك اليومي

المؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن استخراج الغاز وتوريده للاستخدام المحلي، سجلت استهلاكاً بلغ 87.78 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. يُستخدم هذا الغاز بشكل رئيسي في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع الكبرى، ما يجعل هذه الأرقام مؤشراً على حيوية هذا المورد في الاقتصاد الوطني.

مصانع الأسمنت: استهلاك ضخم للغاز

لعبت مصانع الأسمنت دوراً مهماً في استهلاك الغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت الكميات المستهلكة 7.42 مليون قدم مكعب. يُستخدم الغاز بشكل أساسي في العمليات الحرارية اللازمة لتصنيع الأسمنت، وهو ما يجعل المصانع تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتحقيق الإنتاج المستمر وتلبية الطلب المحلي.

مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى: استهلاك مستمر للغاز

استمراراً للدور الصناعي الكبير الذي تلعبه بعض القطاعات الأخرى، استهلك مجمع الحديد والصلب وغيره من المصانع الصغيرة في ليبيا 62.78 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال اليوم الأخير. تُظهر هذه الأرقام أهمية الغاز الطبيعي ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل كذلك في دعم القطاعات الصناعية الرئيسية.

استدامة التحدي

ما تبرزه هذه الأرقام هو التحدي المستمر الذي يواجه ليبيا في إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة وسط تزايد الطلب اليومي على الطاقة. فالغاز والنفط والديزل، وهي الموارد الرئيسية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، باتت عرضة لضغوط كبيرة مع استمرار التدهور الاقتصادي والاعتماد المتزايد على الحلول المؤقتة. في الوقت ذاته، يتعين على الحكومة والمؤسسات المعنية العمل على وضع خطط طويلة الأمد لضمان استدامة هذه الموارد، لا سيما مع الحديث المستمر عن تعزيز الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولكن في ظل الظروف الحالية، يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق استدامة حقيقية. تحتاج ليبيا إلى استثمارات هائلة في البنية التحتية الطاقية، بالإضافة إلى وضع سياسات تهدف إلى تقليل الفاقد في الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد. قد يكون الحل في النهاية هو المزج بين الحلول التقليدية مثل الغاز والنفط والاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة، التي يمكن أن تساعد على تلبية احتياجات البلاد بشكل أكثر استدامة.

استهلاك متزايد وآفاق التحديات

تبقى التحديات التي تواجه ليبيا في مجال الطاقة كبيرة، إذ أن الاستهلاك المتزايد للغاز والنفط والديزل يؤكد على أن البلاد لا تزال في حاجة ماسة إلى مواردها الطبيعية لتأمين احتياجاتها اليومية. ومع ذلك، فإن تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة هذه الموارد وضمان استدامتها يجب أن يكون أولوية قصوى للجهات المعنية.