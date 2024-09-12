ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من انخفاض الطلب

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ارتفعت أسعار النفط العالمية، بسبب التأثير المستمر لإعصار (فرانسين) رغم أن المخاوف من انخفاض الطلب حدّت من المكاسب.

أسعار النفط العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 40 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 71.01 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 32 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 67.63 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار أو أكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير على الساحل بسبب الإعصار (فرانسين).

وبحسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أوضحت أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت على نطاق واسع الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات. كما أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على وقود المقطرات، مع انخفاض تشغيل المصافي أيضاً.

والجدير بالذكر أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وقلّصت أيضاً توقعاتها للعام المقبل، وهي المراجعة الثانية على التوالي بالخفض.

ووفقا لـ أوبك، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.03 مليون برميل يومياً في عام 2024، انخفاضاً من نمو 2.11 مليون برميل يومياً توقعته الشهر الماضي.