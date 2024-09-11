منتخب ليبيا يخفق مجدداً في تصفيات كأس أمم أفريقيا

منتخب ليبيا خسر أمام بنين 2-1 في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

رغم تقدم ليبيا في الشوط الأول، تكررت الأخطاء الدفاعية والهجومية.

تضييع الفرص واستمرار الأخطاء كلف الفريق نقاطاً مهمة.

الجدل حول قرارات التحكيم أبرز اعتراضات لاعبي ليبيا.

المنتخب الليبي يواصل التراجع في تصفيات كأس أمم أفريقيا

في ثاني مباراة له في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، واجه منتخب ليبيا مضيفه بنين على ملعب فيليكس بويني في ساحل العاج، حيث انتهت المباراة بخسارة ليبيا 2-1. على الرغم من تقدم منتخب ليبيا في الشوط الأول، إلا أن الأخطاء التكتيكية والفردية تسببت في فقدان الفريق لفرص النقاط الهامة. المدرب الصربي ميتشو بدا قلقاً طيلة المواجهة، حيث لم يتمكن من معالجة الأخطاء التي أثرت على أداء اللاعبين في الشوط الثاني.

سجلت ليبيا هدفاً مبكراً عبر ركلة جزاء نفذها فيصل البدري في الدقيقة التاسعة، ولكن الشوط الثاني شهد تراجعاً ملحوظاً في الأداء. لم يتمكن المهاجمون من استغلال الفرص المتاحة، وهو ما يعكس مشكلة حقيقية في خط الهجوم. كما تكررت الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الهدفين، حيث لم يكن هناك تركيز كافٍ في التعامل مع هجمات بنين. المدرب ميتشو بحاجة إلى معالجة جذرية لهذه المشكلات لضمان أداء أفضل في المباريات القادمة.

منتخب ليبيا يواصل تراجعه في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بخسارة جديدة أمام بنين. الأخطاء الدفاعية والهجومية تسببت في خسارة النقاط، مع جدل حول التحكيم.

شهدت المباراة اعتراضات كبيرة من لاعبي منتخب ليبيا على قرارات التحكيم، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب بنين. التحليل الفني لقرار الحكم الموريتاني، دحان بايدا، يشير إلى أن قرار احتساب ركلة الجزاء كان صحيحاً وفقاً للمعايير التحكيمية، حيث ارتكب المدافع مجدي إرطيبة مخالفة واضحة ضد المهاجم ستيف موني، مما استدعى منح ركلة جزاء.

مع تعادل في المباراة الأولى وخسارة في المباراة الثانية، أصبح من الواضح أن منتخب ليبيا بحاجة إلى إعادة تقييم شامل لأداء اللاعبين وتكتيك المدرب. يجب على الفريق التركيز على تحسين الدفاع وتعزيز القدرة على استغلال الفرص الهجومية. التحضير الجيد للمباريات القادمة والتعامل بشكل أكثر احترافية مع الضغوط سيكونان مفتاحاً لتحقيق نتائج إيجابية في تصفيات كأس أمم أفريقيا.