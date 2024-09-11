دغيم: على مجلسي النواب والدولة استغلال الفرصة الأخيرة لحل أزمة المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

لا تزال أزمة المصرف المركزي تخيم على الليبيين، مؤثرة بشكل مباشر وكبير في حياتهم اليومية، جراء ارتفاع سعر الدولار، وفي تصريحات لـ زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، قال فيها إن المجلس الرئاسي يتابع بإيجابية المبادرات التي يعرضها مجلسي النواب والدولة.

الفرصة الأخيرة لحل أزمة المركزي

وفي تصريحاته الصحفية التي رصدتها أخبار ليبيا 24 دعا دغيم المجلسين لإنهاء الخلاف والوصول لحل جذري ونهائي “بعد 9 سنوات من فشل المجلسين المستمر في تحمل مسؤولياتهما وما يعتبرانه اختصاصاتهما، أتمنى أن يستغلا الفرصة الأخيرة، فلا معنى للاختصاص والمنصب دون المسؤولية والإنجاز، مقابل ذلك”.

والجدير بالذكر أن مفاوضات الوصول لحل توافقي برعاية الأمم المتحدة تستأنف اليوم الأربعاء بمقر البعثة، إذ تعمل البعثة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وفي تصريح سابق حول المفاوضات أوضحت البعثة “الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية”.

وعند لقائه مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي تجاوز مهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، عند تنحيته لمحافظ المصرف المركزي.

وحمل عقيلة صالح المجلس الرئاسي مسؤولية اقتحام المصرف المركزي بطرابلس والعبث بممتلكاته.

من جانبها دعت دي كارلو استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف، والذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة.