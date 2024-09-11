حكومة الدبيبة تتابع استكمال العمل على 9 ملاعب بعدد من المدن

أخبار ليبيا 24

عُقد صباح اليوم بديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة منتهية الولاية، ضم عدد من الوزارات وذلك لبحث آخر مستجدات العمل على استكمال قاعة الألعاب الرياضية في طرابلس إلى جانب استكمال عدد 9 ملاعب بعدد من المناطق الأخرى.

تطوير عدد من الملاعب بمواصفات عالمية

وبحسب بيان الحكومة ضم الاجتماع كل من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيلي وزارة الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الرياضة ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية.

ووفقا للبيان، خصص الاجتماع لمتابعة توجيه رئيس الوزراء باستكمال قاعة الألعاب الرياضية طرابلس التي تنفذها مصلحة المرافق التعليمية بعد توقف العمل فيها منذ العام 2010، بحيث تكون قاعة ألعاب أولمبية للرياضات التي ليس لها ملاعب متخصصة في ليبيا، وأهمها إنشاء مسبح أولمبي وقاعة للألعاب الفردية.

واتُّفق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وإدارة النشاط المدرسي، لاعتماد المرافق الرياضية المطلوبة بالقاعة، واستكمال أعمال التنفيذ عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتكون مرفقا رياضيا أولمبيا.

وجرى التأكيد على استكمال 9 ملاعب وفق مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تُنفذ عبر إدارة المشروعات بوزارة الرياضة، وجهاز تنمية المراكز الإدارية، وأهمها افتتاح الملعب الكبير بمدينة البيضاء نهاية سبتمبر، واستكمال الأعمال الجارية بملاعب العزيزية ومصراتة والعجيلات وترهونة وتاجوراء والخمس لتكون ملاعب معتمدة، إلى جانب استكمال قاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج وقاعة خليج سرت للألعاب الرياضية بمدينة سرت، وقاعة يفرن للألعاب الرياضية.

وجرى الاتفاق على توحيد الجهود بين وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية واللجنة الأولمبية بهدف الاهتمام بكافة الألعاب الرياضية من خلال تطوير البنية التحتية لها.