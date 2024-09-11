تراجع طفيف في أسعار الدولار واليورو في السوق الموازية

شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار يوم أمس، إذ سجل الدولار انخفاضًا إلى 7.25 دينار بعد أن كان 7.31 دينار في تعاملات يوم أمس، وتراجع سعر اليورو إلى 7.87 دينار بعد أن كان 7.91 دينار.

من جهة أخرى، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 9.30 دينار، فيما بقي سعر كسر الذهب عيار 18 ثابتًا عند 430 دينار.

أما الحوالات إلى تركيا فقد انخفضت إلى 7.31 دينار مقابل 7.37 دينار أمس، وكذلك حوالات دبي التي سجلت 7.32 دينار بعد أن كانت 7.38 دينار.

في المقابل، استقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 2.37 دينار دون تغيير في الأسعار.

وفي سياق التحذيرات من استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على قيمة العملة المحلية… حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية، وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.