البعثة الأممية: محاولات للتشويش على مشاورات حل أزمة المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف المفاوضات اليوم الأربعاء بين الأطراف الثلاثة المختلفة، بشأن أزمة المصرف المركزي، وأعربت عن أسفها لما أسمته “بمحاولات التشويش” من أطراف خارجية على سير المفاوضات.

فشل المفاوضات الأممية

وقالت البعثة عبر حسابها على منصة «إكس» “‏استؤنفت قبل قليل المشاورات التي تيِّسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وأوضحت البعثة “أعرب المكتب الإعلامي في البعثة عن أسفه لمحاولات التشويش الصادرة عن بعض الجهات من خلال بث أخبار كاذبة أو مضللة، ويدعو الجميع إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من حسابات البعثة الرسمية”.

هذا وقد بدأت الجلسات التشاورية بين مجلسي الدولة والنواب والمجلس الرئاسي الأسبوع الماضي، للوصول لحل توافقي ونهائي وقالت البعثة حينها “توصلنا إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف”.

وأكدت “أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية”.

هذه الأزمة المفتعلة من المجلس الرئاسي والتي يحركها عبدالحميد الدبيبة، ألقت بظلالها على حياة الليبيين، إذ حدث فجأة أزمة نقص الوقود في كافة البلاد، وتعطلت الكثير من الخدمات المصرفية، ليعاني المواطن أضعاف ما كان يعانيه، ويتقاتل الساسة على مقدرات الشعب الليبي.