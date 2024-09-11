البلدان العربية الأكثر شبابًا في 2024.. تحديات وتطلعات

الصومال والسودان يتصدران قائمة أكثر البلدان شبابًا بمتوسط عمر 19.1 و19.3.

فلسطين واليمن يواجهان تحديات سياسية واقتصادية مع نسبة شباب كبيرة.

موريتانيا والعراق يمتلكان فرصًا تنموية، لكن الوضع الأمني والاقتصادي يبقى تحديًا.

مصر والأردن يتمتعان بشباب نشط يسهم في اقتصادات أكثر استقرارًا.

الصومال والسودان: مجتمعات شابة تبحث عن الاستقرار

تأتي الصومال في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول العربية شبابًا بمتوسط عمر يبلغ 19.1 عامًا، يليها السودان بمتوسط 19.3 عامًا. يعكس هذا التصنيف التركيبة السكانية المميزة لهاتين الدولتين، حيث تشكل الفئات العمرية الشابة نسبة كبيرة من السكان، مما يعني أن هناك طاقات هائلة تنتظر أن يتم استغلالها. ولكن مع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الطاقة الشبابية تواجه عدة تحديات كبيرة.

الصومال، رغم تصدرها القائمة، تعاني من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ عقود، ما يحول دون استثمار هذه القوى الشابة في دفع عجلة التنمية. يعتمد المستقبل في الصومال بشكل كبير على قدرة البلاد على تحقيق السلام والاستقرار. وبالمثل، يواجه السودان تحديات داخلية، رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد. نسبة الشباب العالية يمكن أن تكون عنصرًا أساسيًا في إعادة بناء الدولة وتحقيق التقدم إذا تم توجيه هذه الطاقة بالشكل الصحيح.

التركيبة الشابة في هذه الدول تعكس الحاجة الملحة إلى برامج تنموية وتعليمية تستهدف هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. إذا لم يتم معالجة هذه الأمور، فقد يتحول الشباب من مصدر للتنمية إلى عامل يساهم في تأجيج الأزمات.

فلسطين واليمن: النمو السكاني وسط ظروف صعبة

في المرتبة الثالثة والرابعة تأتي فلسطين واليمن بمتوسط أعمار 20.7 و22.0 عامًا على التوالي. ما يميز هاتين الدولتين ليس فقط العدد الكبير من الشباب، ولكن أيضًا الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. فلسطين تواجه احتلالًا مستمرًا وتأثيرات اقتصادية واجتماعية بسبب هذا الوضع، مما يحد من فرص الشباب في تحقيق إمكاناتهم. ورغم هذه التحديات، يبقى الشباب الفلسطيني عماد المجتمع، ويواصلون المساهمة في مختلف المجالات، سواء داخل فلسطين أو في الشتات.

اليمن أيضًا يواجه تحديات ضخمة بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات، والتي أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي. يمثل الشباب اليمني نسبة كبيرة من السكان، ولكنهم يعانون من نقص الفرص التعليمية والاقتصادية. تتزايد الضغوط عليهم، ومع ذلك، هناك إمكانيات كبيرة في حال انتهاء النزاع وإعادة بناء البلاد.

موريتانيا والعراق: طاقات شابة ومجتمعات تتطلع للتنمية

موريتانيا والعراق تأتيان في المرتبة الخامسة والسادسة بمتوسط أعمار 22.1 و22.4 عامًا. تتمتع هاتان الدولتان بفرص تنموية كبيرة، ولكن الأمر يعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار الداخلي وخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

في موريتانيا، يعاني الشباب من محدودية الفرص، سواء في التعليم أو العمل، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. ومع ذلك، تمتلك البلاد إمكانيات كبيرة في مجال الثروات الطبيعية، والتي يمكن استغلالها لتحقيق نهضة اقتصادية تسهم في تحسين أوضاع الشباب.

العراق، على الرغم من أنه يمتلك ثروة نفطية ضخمة، إلا أن عدم الاستقرار الأمني والسياسي يؤثر سلبًا على أوضاع الشباب. ورغم كل ذلك، تبقى الفئات العمرية الشابة هي المحرك الأساسي لأي عملية إصلاح أو تنمية مستقبلية.

مصر والأردن: استثمار الشباب في اقتصادات أكثر استقرارًا

تحتل مصر المرتبة التاسعة بمتوسط عمر 24.4 عامًا، بينما يأتي الأردن في المرتبة العاشرة بمتوسط عمر 25 عامًا. تتميز هاتان الدولتان بوجود بنى تحتية أكثر استقرارًا مقارنة ببعض الدول الأخرى في القائمة. وهذا ينعكس على قدرة الشباب على المشاركة في الحياة الاقتصادية بشكل فعال.

في مصر، يُعتبر الشباب عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. تشهد البلاد طفرة في الشركات الناشئة التي يقودها الشباب، والتي تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي. إلا أن هذه الطفرة تواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية والتمويل.

أما في الأردن، فرغم محدودية الموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات يظل أحد أهم العوامل التي تساعد الشباب على تحقيق النجاح. يمتاز الشباب الأردني بمستوى تعليمي جيد، مما يتيح لهم فرصًا أفضل في سوق العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها.