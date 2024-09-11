الأرصاد: تكاثر السحب في مناطق الشمال والجنوب الغربي

تشير توقعات الطقس الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب في بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي، مع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر.

مناطق «راس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة»

ستكون السماء قليلة السحب مع تكاثر السحب في الجنوب، إذ يتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفرقة والرياح ستكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية.

مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد»

تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى درنة، والرياح ستكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

في مناطق «الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة»

من المتوقع أن تتكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة، خاصة في مناطق الجفرة وغدامس وسبها والشاطئ وأوباري ومرزق وغات، مصحوبة بخلايا رعدية قد تسبب جريان الأودية المحلية، والرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ثم تتحول مساء إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية في مناطق الجفرة.

مناطق «الواحات والسرير وتازربو والكفرة»

ستتكاثر السحب من حين لآخر، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.