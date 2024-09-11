إعصار دانيال.. الذكرى الأولى لكارثة درنة العظمى

في 11 سبتمبر 2023، اجتاح إعصار دانيال مدينة درنة.

الكارثة أسفرت عن وفاة أكثر من 10 آلاف شخص.

السدود في درنة كانت متهالكة وتحتاج صيانة عاجلة.

هناك نقص في دعم إعادة الإعمار من الدول الغربية.

جهود الإعمار مستمرة بقيادة الحكومة وصندوق إعادة الإعمار.

أحداث إعصار دانيال: تفاصيل الكارثة وأثرها

في الحادي عشر من سبتمبر 2023، تعرضت مدينة درنة لأكبر كارثة طبيعية في تاريخها الحديث. إعصار “دانيال”، الذي اجتاح المدينة، أحدث دماراً واسعاً حيث اجتاحت المياه الغزيرة الشوارع والأحياء، مدمرة المنازل والبنية التحتية. اللحظات الأولى كانت مروعة، حيث انهارت السدود التي كانت تحمي المدينة، مما أدى إلى تدفق هائل للمياه في شوارع درنة. عدد الضحايا كان كارثياً، حيث سقط أكثر من 10 آلاف قتيل، وجُرفت المدينة إلى هاوية من الألم والفاجعة.

عام على كارثة إعصار دانيال في درنة: فقدت المدينة آلاف الأرواح وتضررت بشكل كبير. رغم جهود الإعمار، تظل التحديات كبيرة مع نقص الدعم الدولي.

الإجراءات الحكومية والمشاكل في صيانة السدود

منذ وقوع الكارثة، كان من الواضح أن الإخفاقات في صيانة السدود كانت السبب الرئيسي في فداحة الضرر. السدود التي كانت تُعتبر أولوية في الصيانة لم تتلقَ الاهتمام الكافي، حيث كانت تعاني من تهالك كبير نتيجة الإهمال وعدم الصيانة. السد الأول انهار الساعة الثانية صباحاً، تلاه انهيار السد الثاني بعد ساعة، مما زاد من حجم الكارثة. كان بالإمكان تفادي هذه الكارثة من خلال صيانة دورية لهذه المنشآت وتطويرها لتواكب متطلبات حماية المدينة من السيول.

ردود الفعل الدولية: المساعدات ونقص الدعم

على الرغم من المساعدات الإنسانية التي قدمت في بداية الأزمة، ظل الدعم الدولي في مجال إعادة الإعمار غير كافٍ. الدول الغربية، على الرغم من تقديم المساعدة الأولية، كانت بطيئة في توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لإعادة بناء درنة. وفقاً لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار مدينة درنة تتطلب ما يقارب مليار وثمانمائة مليون دولار، وهو مبلغ لا يتوفر بسهولة من المساعدات الدولية التي تم تقديمها. كانت هناك انتقادات حادة لغياب الدعم الحقيقي والمستدام من الدول الغربية.

تحليل فشل الدولة: مسؤوليات وإخفاقات في إدارة الأزمة

التحقيق في أسباب الكارثة أظهر أن الفشل في إدارة الأزمة كان متجذراً في عدم الكفاءة الإدارية والفساد المستشري. كانت هناك عقود صيانة مع شركات أجنبية لم تُنفذ بسبب الوضع الأمني غير المستقر، مما ساهم في تفاقم المشكلة. علاوة على ذلك، كانت البيروقراطية والتشريعات الراجعة عائقاً أمام تحسين الأوضاع، مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. حكمت محكمة استئناف درنة على عدد من المسؤولين ولكن ذلك لم يكن كافياً لمعالجة جميع أوجه الفساد والإهمال.

تُظهر جهود الإعمار الحالية مدى التزام الحكومة الليبية وصندوق إعادة الإعمار بإعادة بناء المدينة وتعويض الأضرار التي لحقت بها. تسعى المدينة لاستعادة حياتها الطبيعية من خلال مشروعات بناء ضخمة، تشمل استكمال المنشآت الجامعية، وبناء وحدات سكنية جديدة، وتطوير البنية التحتية. ورغم التحديات، فإن الأمل في بناء مستقبل أفضل لمدينة درنة يظل قائماً، مدفوعاً بالإرادة المشتركة للتعافي والنهوض من آثار الكارثة.