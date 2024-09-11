إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: انخفاض إنتاج ليبيا للنفط عند 600 ألف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24

لا تزال الحقول النفطية الليبية مغلقة في وجه الأسواق العالمية للنفط، مع استمرار أزمة المركزي، إذ المسألتين مرتبطتين ببعضهما، وعلى إثر إغلاق الحقول النفطية توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استقرار إنتاج ليبيا من النفط عند مستوى 600 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر المتبقية من العام 2024.

انخفاض أسعار النفط العالمية متأثرة بنقص الأمداد الليبي

وبحسب موقع (إس آند بي غلوبال بلاتس) فإن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تتوقع انخفاض في أسعار النفط العالمية، إذ تؤثر نقص الإمدادات من الحقول الليبية على السوق العالمية إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط في ظل عدم توصل إلى إيقاف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن تتسبب في وقف الإنتاج النفطي في الحقول والمنشآت النفطية، مشيرة إلى تقديرات بتراجع الإنتاج النفطي في ليبيا إلى مستوى 400 ألف برميل يوميًا، بنهاية أغسطس الماضي، من 1.1 مليون برميل يوميًا.

وخفضت الإدارة الأمريكية توقعاتها لخام برنت للعام 2024 بمقدار 1.64 دولار إلى 82.80 دولار للبرميل وتوقعاتها للعام 2025 بمقدار 1.62 دولار إلى 84.09 دولار للبرميل.

كذلك خفضت توقعاتها للعام 2024 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 78.80 دولار للبرميل، بانخفاض 1.41 دولار عن تقديرات الشهر الماضي للعام، بينما خفضت توقعاتها للعام 2025 بمقدار 1.58 دولار إلى 79.63 دولار للبرميل. وفي ظل كل التحديات إلا أن توقعت الوكالة الأمريكية أن ترتفع أسعار خام برنت من 74 دولارًا للبرميل في بداية سبتمبر إلى متوسط 82 دولارًا للبرميل في ديسمبر و83 دولارًا للبرميل في الربع الأول من العام 2025.