انفوغرافيك 24

أسوأ 10 دول بالنسبة إلى النساء حول العالم

معايير تراعي الأمن والعدالة

11 سبتمبر، 2024 6:32 م
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أخبار ليبيا 24

تعيش النساء في العديد من الدول حول العالم أوضاع معيشية سيئة، تمتهن كرامة المرأة أو لا تمكنها من الحصول على فرص جيدة لعيش حياة كريمة.

تقييم لوضع المرأة بناء على عدة معايير

ويقيّم المؤشر (WPS)، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، 177 دولة، بناءً على وضع المرأة فيها، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول، وذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على جوانب عدة، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار 13 عاملاً في مقياس قابل للمقارنة عبر البلدان، معتمداً على ركائز متنوعة لوضع المرأة، ويجمع ما بين التعليم، والتصورات حول الأمن، والتمثيل البرلماني، وفيات الأمهات، الحماية القانونية والقرب من النزاعات المسلحة.

وتندرج تلك العوامل تحت ثلاثة أبعاد: الدمج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)، العدالة (التمييز الرسمي وغير الرسمي)، والأمن (على المستويات الفردية والمجتمعية والمجتمعية)، حيث يجمع المؤشر بين الأداء عبر العوامل والأبعاد لتوليد درجة الدولة، بين 0 و1. 

وبحسب التقرير فإن أداء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسوأ في القائمة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز القانوني والوصول إلى العدالة، حيث لا يوجد في إيران والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا واليمن عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في مكان العمل.

ويشير التقرير إلى أن العشرين دولة الأخيرة في القائمة، قد شهدت نزاعات مسلحة، حتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثالثة من حيث السوء بشكل عام.

 

أسوأ 10 دول بالنسبة للنساء حول العالم

 

العراق  0.424

الصومال  0.417

إيسواتيني  0.415

سوريا  0.407

بوروندي 0.394

جنوب السودان 0.388

جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.384

جمهورية أفريقيا الوسطى 0.378

اليمن   0.287

أفغانستان  0.286

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11 سبتمبر، 2024 6:32 م
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