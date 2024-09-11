أسعار النفط تستقر وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي

استقرت أسعار النفط خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد موجة بيع قوية وسريعة أثارها تصاعد المخاوف حول انخفاض الطلب العالمي، هذه المخاوف دفعت خام برنت للتراجع إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الأدنى له منذ أكثر من عامين.

وشهد المعيار العالمي للنفط تراجعًا بنسبة تُقدّر بالخمس خلال هذا الربع، وسط قلق متزايد من تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر المستهلكين للنفط في العالم، إذ تأتي التوقعات السلبية في وقت يشهد السوق وفرة في الإمدادات النفطية، مما زاد من الضغوط على الأسعار

خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

يعودُ سبب هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم.

على الرغم من هذا التعديل، يبقى نمو الطلب أعلى من أدنى مستوى تاريخي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا قبل جائحة كورونا.

وتمكنَ تحالف «أوبك+» من تفادي حدوث فائض نفطي خلال العام 2024؛ وذلك من خلال قرار مؤخر بتقليص الإنتاج لفترة أطول، إلا أن هذا الإجراء المؤقت لن يكون كافيًا لوقف تدفق العرض المتوقع للأسواق العالمية في عام 2025؛ حسب ما يراهُ مراقبون ومحللون اقتصاديون.

الجدير بالذكر أنَ تحالف «أوبك+» الذي يضمُ السعودية وروسيا كأعضاء رئيسيين، قد قرر تأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهرين؛ في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة، مما دفع بأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 14 شهرًا.