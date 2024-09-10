وزارة الصحة تبرر نقص مشغلات غسيل الكلى نتيجة توقف منح الاعتمادات

نفت وزارة الصحة الشائعات المتداولة حول نقص مشغلات غسيل الكلى وتوقف خدماتها، موضحة أن التأخير في وصول الشحنات كان نتيجة مشكلة في فتح الاعتمادات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي كانت قد أُحيلت إجراءاتها منذ العام الماضي.

وأعلنت الوزارة عن وصول الشحنة الأولى من مشغلات غسيل الكلى عبر مطار معيتيقة الدولي، وتقدر بنحو 25 ألف جلسة علاجية.

كما أكدت الوزارة أن الشحنة الثانية، التي تبلغ حوالي 26 ألف جلسة، من المقرر وصولها يوم الثلاثاء المقبل لتلبية احتياجات مرضى الكلى بشكل عاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن المزيد من الشحنات ستصل تباعًا خلال الأيام القادمة عبر المنافذ الجوية والبحرية، لضمان تغطية أي نقص في مشغلات غسيل الكلى.

وستتولى جهاز الإمداد الطبي بشكل مستعجل توزيع هذه المشغلات عبر فروعه في كافة المناطق، لضمان تزويد مراكز الغسيل بالاحتياجات اللازمة.

وكانت قد أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، المُكلفة من قبل المجلس الرئاسي، عن انطلاق عملية تقديم طلبات فتح الاعتمادات المستندية للمصارف التجارية اعتبارًا من اليوم الخميس.

الإدارة الجديدة أكدتْ في بيان بالخصوص على بدء تشغيل منظومة تغطية الطلبات للموافقة على الاعتمادات المستندية لصالح العملاء من خلال المصارف التجارية.

وفي خضم أزمة المصرف المركزي، أثمرت المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، عن تفاهمات مبدئية تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتركزت حوصلة المشاورات على تحديد آلية واضحة وآجال زمنية لتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف، الأمر الذي يؤكد إحراز المجلسين تقدماً في اتجاه إنهاء هذه الأزمة.