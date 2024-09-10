غانيون تزور المناطق المتضررة لإحياء ذكرى فيضانات دانيال

قامتْ جورجيت غانيون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بزيارة إلى درنة، شحات، البيضاء، وبنغازي، برفقة فرق من منظمات الأمم المتحدة، وذلك في إطار إحياء الذكرى الأولى لفيضانات العاصفة دانيال التي خلفت دمارًا واسعًا في هذه المناطق.

وخلال الزيارة، التقتْ غانيون بعمداء بلديات شحات وبنغازي، وناقشت معهم جهود التعافي المستمرة. وأشادت عبر حسابها على منصة x بالتقدم الكبير الذي تحقق في إعادة بناء البنية التحتية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لسبل العيش، مؤكدةً أن هذا التقدم يعكس صمود المجتمعات المحلية وجهود السلطات الليبية بدعم من الأمم المتحدة.

ورغم التقدم الملحوظ، لفتت غانيون إلى التحديات المستمرة، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، خصوصًا الأرامل، النساء، الأيتام، وذوي الإعاقة. كما دعت السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها لدعم النازحين المتبقين وضمان توفير سبل العيش لهم.

وتواصل الأمم المتحدة وقوفها إلى جانب المجتمعات المتضررة منذ اليوم الأول للأزمة، وتؤكد التزامها بمساعدة هذه المجتمعات في إعادة بناء حياتها وتجاوز آثار الكارثة، إذ تأتي الزيارة للتأكيد على استمرار دعم الأمم المتحدة للمجتمعات المتضررة، وتقديم التعازي للأسر التي فقدت أحبائها.

وفي سياقٍ منفصل، اعتبرتْ جورجيت غانيون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، أنَ الانتخابات الليبية هي الطريق الوحيدة للوصول إلى حكومة ديمقراطية.

غانيون، وخلال كلمتها ضمن مؤتمر صحفي لإعلان المفوضية العُليا للانتخابات عن فتح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية، جددت دعم البعثة الأممية في ليبيا معتبرةً أن عملية الدعم هي مهمة سياسية للبعثة الأممية، على حد تعبيرها.

وأعربت غانيون عن آمالها في أن تعزز وصناعة القرار بين الليبيين، حتى يتمكنوا من انتخاب من يمثلهم وفق عملية منظمة وشفافة، مشددة على أن الانتخاب عملية مهمة وأساسية للحوكمة الديمقراطية وهي المخرج الوحيد من الأزمة، وفقَ قولها.