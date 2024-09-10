عقيلة صالح يفتتح عدد من المشاريع المنجزة في درنة

أخبار ليبيا 24

افتتح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رفقة بالقاسم حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وعثمان عبدالجليل وزير الصحة، عدد من المشاريع التي تم إنجازها في مدينة درنة، ومن أهمها مشروع مجمع عيادات محمود الهريش.

عام على دانيال ومشاريع لإعادة الإعمار

ومع مضي عام على حدوث عاصفة دانيال التي أدت لدمار نصف المدينة، ووفاة الآلاف من الضحايا، افتتح الصندوق عدد من المشاريع المنجزة التي عمل عليها خلال الأشهر الماضية، إذ اجتمع المهندس بالقاسم حفتر مع المهندسين وأعيان وحكماء مدينة درنة لإطلاعهم على سير العمل في المشاريع.

وبحسب البيان الذي نشره صندوق إعادة الإعمار، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها، إلى جانب مراقبة جودة التنفيذ والتزام الشركات بالمعايير المطلوبة، حيث استعرضت الشركات نسب الإنجاز في المشاريع كافة، والتقدم في بعض القطاعات، مع التأكيد على التزام الجميع بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة.

هذا وقد عبر المهندس بالقاسم حفتر عن شكره الكبير، لأهالي مدينة درنة على صبرهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية، لتحقيق هذه الانجازات والمساعدة في إعادة إعمار المدينة، مشيدا بتفاني الشركات والعاملين الذين يعملون بجد ليلاً ونهارًا لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، عقد العديد الاتفاقيات مع شركات أجنبية منها فرنسية وتركية ومصرية وإماراتية، لإعادة الإعمار حسب معايير عالية الجودة.