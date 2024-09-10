خلال 24 ساعة الجهات المحلية تستهلك مليار و224 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ نحو مليار و224 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

تفاصيل استهلاك الغاز للجهات المحلية

ووفقا للبيانات التفصيلية التي نشرتها المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك، أوضحت فيه إمداداتها للغاز للجهات المحلية على مستوى القطاعات، حيث بلغ معدل استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو مليار و69 مليون قدم مكعب، إضافة إلى 83.46 مليون قدم مكعب حجم استهلاك مؤسسة النفط.

وأوضحت أنه بلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز نحو 62.9 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مصانع الأسمنت ثمانية ملايين قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بإمداد شركة الكهرباء بـ8528 ألف طن متري ديزل، و18 ألفًا و74 برميل نفط خام.

وفي وقت سابق، اتهمت الشركة العامة للكهرباء عبر رسالة لمكتب النائب العام، المؤسسة الوطنية للنفط بعدم إمدادها بالاحتياجات اللازمة من الخام، لتشغبل المحطات، والتخفيف من شدة أزمة انقطاع الكهرباء التي اتعبت المواطنين.

لارد الوطنية للنفط مفندة ادعاءات شركة الكهرباء بالأرقام والبراهين، وأكدت مؤسسة النفط التزامها الكامل بتزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أنها تأخذ في الحسبان الظروف التشغيلية والإنتاجية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لمحطات التوليد. وأدرجت المؤسسة جدولًا يوضح الكميات التي جرى تزويدها للمحطات المختلفة على مستوى ليبيا.

ويظهر الجدول أن الكميات المرسلة لمحطات الكهرباء بلغت 1056 مليون قدم مكعب، بينما جرى تزويد الجهات التابعة للمؤسسة بـ80.48 مليون قدم مكعب. كما أرسلت المؤسسة 29.19 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت، ليصل إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز إلى مليار و230 مليونًا و66 ألف قدم مكعب.