حكومة الدبيبة تبرم اتفاقية مع شركة أمريكية لرفع قدرات أمن الطيران المدني بمطار سبها

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لتطوير الخدمات والبنية التحتية في مطار سبها الدولي، أبرمت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية اتفاقية تعاون مع شركة (كولمن إنترناشيونال) ممثلة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تهدف إلى الرفع من قدرات أمن الطيران في مطار سبها، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

تعزيز أمن الطيران المدني

وبحسب بيان وزارة المواصلات، تأتي الاتفاقية ضمن خطط تعزيز أمن الطيران المدني، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تعزيز التدريب والأنشطة الأخرى اللازمة لرفع الكفاءات وضمان الامتثال لمعايير أمن الطيران، مما يسهم في خلق بيئة طيران أكثر أماناً للمسافرين والبضائع.

وأكدت وزارة المواصلات أن اتفاقية التعاون الموقعة مع الشركة الأميركية تشجع أيضا شركات الطيران الوطنية والدولية على تشغيل رحلاتها من وإلى مطار سبها، الي أعيد تشغيله للرحلات الدولية.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن مصلحة المطارات، من بينهم مدير عام مطار سبها، ومدير إدارة مطابقة المعايير، ومدير مكتب العلاقات والتعاون.

وفي سياق آخر منفصل، شاركت مصلحة المطارات في الصالون العلمي الأول حول احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ويهدف الصالون العلمي إلى تبادل المعرفة في آلية تخفيف وتخزين انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الوعي وتحديد التحديات، وتطوير الحلول المناسبة للحد من الانبعاثات الكربونية وتأثيراتها السلبية على البيئة، وفقا لبيان المصلحة.