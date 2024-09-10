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تمديد سريان قرار سحب الأوراق النقدية من فئة الخمسين دينار

تمديد القرار حتى ديسمبر

10 سبتمبر، 2024 3:02 م
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مصرف-ليبيا-المركزي
مصرف-ليبيا-المركزي

أخبار ليبيا 24

وجّه نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، المدراء العامون للمصارف التجارية والمصارف المتخصصة، بتمديد سريان قرار سحب الأوراق النقدية من فئة الخمسين دينار حتى نهاية يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024.

وأوضح القرار الصادر عن المصرف المركزي أنه لإيداعات المصارف التجارية سيتم تمديد السريان حتى نهاية عمل يوم الخميس، 16 يناير 2025.

ودعا القرار الصادر عن المصرف المركزي كافة الجهات المعنية التقيّد بهذه المواعيد والإجراءات لضمان سلاسة تنفيذ القرار.

المصرف-المركزي
المصرف-المركزي

وفي سياقٍ ذي صلة، أعربتْ سفارات ثلاث دول كُبرى وهي فرنسا وبريطانيا وأمريكت في بيان مشترك؛ عن دعمها التام لجهود ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، في مساعيها لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة المصرف المركزي.

ودعا البيان المُشترك جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاقات ضرورية لاستعادة استقرار وسلامة المؤسسات المالية في ليبيا، محذرًا من أن الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في خطر.

كما أشار إلى أن ليبيا بحاجة ماسة للحفاظ على مكانة مصرفها المركزي على الصعيد المالي الدولي.

ووجهت السفارات إشادة بدور الأمم المتحدة في ليبيا، داعية كافة الأطراف إلى العمل بشكل جاد للوصول إلى اتفاقيات مستدامة تتعلق بتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل لصالح جميع الليبيين، مؤكدًز على أهمية تجنب أي تصرفات أحادية قد تزيد من تأزم الوضع، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات بناءة لتهدئة الأوضاع المتوترة.

10 سبتمبر، 2024 3:02 م
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