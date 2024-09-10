ترقب تصويت الأمم المتحدة على قرار إنهاء الوجود الإسرائلي على الأراضي الفلسطينية

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.

يأتي مشروع القرار كتأكيد على قرار محكمة العدل الدولية في يوليو والذي يقضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

القرار غير ملزم ويشكل أهمية بالغة

هذا وقد طلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تجرى بعض التعديلات على مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات قبل طرحه للتصويت.

وعلى خلفية القرار، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وبدلاً من ذلك تبني قرار يندد بـ(حماس) ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً”.

وعلى جانب آخر، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حوار مع صحافيين، أن اتفاق هدنة مع حركة «حماس» يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل “فرصة استراتيجية” لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.

وفي مؤتمر صحفي استنكر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “نستنكر الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم التي أودت بحياة 40 فلسطينياً وأسفرت عن إصابة 60 آخرين في قطاع غزة، مؤكداً مواصلة دعم جهود الجانب المصري لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية”.